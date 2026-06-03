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Тюкавин заверил, что не будет просить «Динамо» отпустить его в «Зенит»

Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин ответил на вопросы «РБ Спорт».

Источник: Рейтинг Букмекеров

4 июня футболист примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а 5 июня главная команда России проведет товарищеский матч с Буркина-Фасо в Волгограде.

— Вы тепло пообщались с Роланом Гусевым в паблике. Говорили после его ухода из клуба?

— Мы с Санычем всегда на связи. Понимали, что, возможно, это произойдет. И Саныч сам понимал. Долго с ним разговаривали. Поддержали его. Было классное время, никаких нареканий не было, только хорошее отношение. И вроде бы по весне мы неплохо выглядели. В начале весенней части все было хорошо, потом подкосила пауза на сборные, когда уже выглядели не так хорошо. С «Краснодаром» проиграли в Кубке, но в этих двух матчах выглядели очень даже неплохо.

— Есть мысли, что если бы вы забили пенальти в серии, Гусева могли и оставить?

— Если бы я забил, серия продолжалась, она не закончилась бы еще. Что было бы дальше, никто не знает. Жалко и обидно, но Саныч мне по поводу пенальти ничего не сказал, не предъявил.

— Вернусь к тому пенальти — как вы били: туда, куда и хотели?

— Да, в левый от себя угол. Куда и хотел. Надеялся, что Агкацев прыгнет в другой угол — потому что до этого я туда чаще бил. Но Стасик красавец на пенальти. Думаю, на ленточке он лучший в России, отбил. Хотя по плотности удара все нормально было, но, может быть, чуть-чуть в угол надо было. Не знаю… Но видели, как Рикардо пробил — под Агкацевым мяч прошел. Видимо, мне в этот день не повезло. Будем работать.

— «Динамо» возглавил Шварц. Есть мнение, что это в том числе и для того, чтобы спортивный проект клуба был интересен вам как одному из лидеров, как символу клуба. Потому что «Динамо» вас привлекает в том числе и для продвижения своих главных клубных проектов.

— Не думаю, что клуб думает о том, чтобы привозить тренера только под одного игрока. В команде 25 человек, кому-то тренер подойдет, кому-то нет. Что значит — Шварца привезли под Тюкавина? Никто не знает, что будет завтра.

— Могли бы коротко сформулировать — чем так хорош Шварц, что вы готовы были ехать его встречать в аэропорт?

— Когда я это говорил? Несколько лет назад. Просто соскучился тогда, с Сандро было классное время. Он мне дал дорогу в большой футбол, взял в главную команду, ставил в состав, поверил. Понятно, что многое и от меня зависело. Можно сказать, это первый мой тренер в большом футболе. Я его люблю и скучаю по нему. Мы были на связи постоянно. Он писал мне, когда забивал. Когда были неудачи. Поддерживали связь. Когда была травма, он мне видео записывал.

— После матча в Краснодаре в 24-м, когда «Динамо» могло стать чемпионом, вы говорили о хороших шансах на сезон-24/25. Но не получилось. Какие мысли перед стартом следующего сезона, со Шварцем?

— Надежды есть. Мы будем стараться. Но вы же понимаете, что с такими клубами, как «Зенит» и «Краснодар», бороться тяжело. Думаю, что сейчас и «Спартак» подтянется. Понятно, задача у нас будет — тройка и трофей. Это максимальная тяжелая задача. Но мы все верим и будем стараться.

— Главное, что обсуждают применительно к вам — интерес «Зенита». Как к этому относитесь?

— Если интересуются, значит, зарекомендовал себя. Как могу относиться? У меня контракт с «Динамо». Сам я не приду и не скажу, что ухожу. Это решать руководству. Если оно вдруг решит, что надо продать меня, значит, продадут.

— Но сами не планируете уходить?

— То, что я приду в клуб и скажу, что хочу уходить — конечно, нет.

Автор: Сергей Егоров

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