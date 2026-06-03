Тюкавин заверил, что не будет просить «Динамо» отпустить его в «Зенит»

— Когда я это говорил? Несколько лет назад. Просто соскучился тогда, с Сандро было классное время. Он мне дал дорогу в большой футбол, взял в главную команду, ставил в состав, поверил. Понятно, что многое и от меня зависело. Можно сказать, это первый мой тренер в большом футболе. Я его люблю и скучаю по нему. Мы были на связи постоянно. Он писал мне, когда забивал. Когда были неудачи. Поддерживали связь. Когда была травма, он мне видео записывал.