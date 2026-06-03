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«Он еще не согласился». Сперцян может перейти в саудовский «Аль-Ахли»

Эдуарду предложили огромную зарплату.

Источник: Спорт-Экспресс

Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар». По данным ряда источников, капитан и полузащитник «быков» заинтересовал саудовский «Аль-Ахли».

Клуб и футболист могут получить миллионы евро

По словам футбольного агента Тимура Гурцкая, «Аль-Ахли» предложил 25-летнему игроку хорошие условия. «Он уже разбирается в названиях команд в Саудовской Аравии, судя по тому, какую зарплату ему там предложили. Вы просто не представляете какую, фантастическую», — заявил Гурцкая в эфире «Это футбол, брат!».

Как уточняет издание Mash, речь идет о трехлетнем контракте с зарплатой 10 миллионов евро за сезон, не считая бонусов. По данным источника, Сперцян уже согласился и теперь намерен встретиться с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, чтобы убедить одобрить трансфер.

Сами «быки» могут получить немного меньше самого Сперцяна — как утверждает «Чемпионат», речь идет о 25 миллионах евро. При этом переговоров между клубами еще не было, и сам Эдуард не давал своего согласия на переход.

Напомним, «Аль-Ахли» — один из крупнейших и самых титулованных клубов Саудовской Аравии. Сейчас за него выступают такие звезды прошлого, как Эдуард Менди, Айван Тони, Рияд Махрез, Мерих Демирал.

А что Сперцян?

Реакция самого футболиста пока неизвестна, зато его отец — Мкртыч Сперцян — подтвердил «Матч ТВ», что оффер существует. И Эдуард его рассматривает.

«Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем», — сказал Сперцян-старший.

При этом полузащитник последние несколько лет не скрывал своего желания уйти из «Краснодара». В том числе он заявлял о нем совсем недавно, после проигранного «Спартаку» финала Кубка России.

«Посмотрим. Возможно, это был мой последний матч за клуб», — говорил Эдуард.

Сперцян — воспитанник «Краснодара», за основной состав он играет с 2020 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Артем Белинин

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