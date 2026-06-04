12 играющих мужчин: футболисты РПЛ, которые поедут на ЧМ-2026

До чемпионата мира осталось совсем мало времени, считаные дни. Все сборные, а их впервые в истории аж 48, уже объявили окончательные заявки для участия в турнире. Российская национальная команда, к огромному сожалению, на ЧМ, по понятным причинам, не сыграет, но у нашей страны всё равно будет довольно широкое представительство в Северной Америке благодаря футболистам клубов РПЛ. Ниже — те самые 12 человек.
Бразилия: Дуглас Сантос, Луис Энрике (оба — «Зенит»)
Пока весь мир ждал решения Карло Анчелотти по вызову Неймара, никакой интриги насчет зенитовской пары не существовало в принципе. И Сантос, и Энрике — стабильные игроки сборной с осени 2025 года. Причем приезжают не просто отсидеться ради пункта в резюме, а полноценно участвуют в жизни команды на поле. У защитника, например, пять выходов в старте за шесть матчей.
Вполне вероятно, что и на ЧМ оба получат немало игрового времени. Дуглас вовсе может стать основной опцией слева в обороне. Луис находится в условиях более жесткой конкуренции, всё-таки на его позицию рассматриваются разные варианты, включая непрофильные. Но своих шансов вингер обязательно дождется.
Мексика: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо»)
Из Москвы сразу два человека отправятся на домашний для них турнир. Защитник «Локо» даже «дослужился» до звания вице-капитана — носит повязку, когда недоступен Эдсон Альварес. Скорее всего, именно Монтес сформирует связку с капитаном «Дженоа» Хоаном Васкесом в центре обороны. Сесар и в Катаре в 2022-м отбегал три матча без замен, отметившись ассистом в последнем туре против Саудовской Аравии.
Мексиканцы в той игре, кстати, победили 2:1, а решающий мяч фантастическим выстрелом со штрафного забил Луис Чавес — опорник тоже значится в заявке Хавьера Агирре. Полузащитник пропустил 11 месяцев выступлений за сборную из-за разрыва крестообразной связки, но успел восстановиться и попал в заявку на чемпионат мира. И даже успел уже сыграть в товарищеских встречах.
Парагвай: Хуан Касерес («Динамо»)
Динамовец по ходу отбора стал основным в национальной команде, но обидно пропустил единственную возможность съездить на большой турнир — во время Копы-2024 лечил травму берцовой кости. Теперь же, если обойдется без совсем неприятных форс-мажоров, Касерес представит Парагвай на чемпионате мира.
Хуан в последние месяцы еще и в созидании прибавил — отдал три ассиста в четырех матчах, хотя ранее имел в сборной 0+0. Кто знает, вдруг и в Америке собственными ногами примется очки парагвайцам добывать.
Тунис: Хазем Мастури («Динамо Махачкала»)
Нападающий, который не считается основным в своем клубе, в квалификации к ЧМ за суммарные 398 минут почти повторил свои же статистические достижения целого прошедшего сезона РПЛ — 2+1 в отборе и 2+2 за 1090 минут в чемпионате России. Наверное, международными свершениями вызов на мировое первенство и заслужил.
Судя по недавнему Кубку Африки, на котором форвард играл строго в старте, Мастури будет частым гостем и на американских полях текущим летом. Поглядим, что против него придумают Ван Дейк и Линделеф.
Иран: Мохаммад Мохеби («Ростов»)
Уступив только Азмуну и Тареми, вингер «Ростова» с пятью голами занял третью строчку в списке бомбардиров Ирана в отборе на чемпионат мира — 2026. В ноябре 2024-го его дубль позволил выиграть в гостях у Северной Кореи, а три из четырех поражений иранцев в рамках квалификации были допущены, когда Мохеби по различным причинам отсутствовал.
Место Мохаммада в расстановке Амира Галенои сомнениям вообще не подвергается. Футболисту необходимо достойно показаться в Америке, чтобы получить интересные предложения о сотрудничестве, потому что его контракт с «Ростовом», истекающий в конце июня, продлевать не будут.
Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Беншимол («Акрон»)
Опорник «Краснодара» — ключевое звено в системе, если ее так можно назвать, Кабо-Верде. Ленини постоянно играет и практически не уходит отдыхать досрочно, это происходит в исключительных случаях. Третий по стоимости футболист страны как-никак, ничего удивительного.
Беншимол же неожиданно вернулся в национальную команду лишь под мундиаль — похоже, убедил Бубисту неплохим сезоном в печальном «Акроне», оформив 6+1 за 30 туров и дубль в стыке с «Ротором». В первом с ноября 2024 года матче за сборную форвард отметился голом Сербии. Такими темпами и с первых минут начнет выходить. Представляете, если, скажем, испанцам забьет?
Колумбия: Джон Кордоба («Краснодар»)
Здесь ситуация двоякая. С одной стороны, крайне радостно за Кордобу, который внес себя в споры о лучшем легионере в истории РПЛ и явно заслужил первого в жизни чемпионата мира. С другой — жаль, что в Америку не полетит Вильмар Барриос, вошедший в расширенную заявку, но впоследствии отрезанный от нее Нестором Лоренцо. Джона Дурана на турнире тоже не будет.
Но сконцентрируемся на Кордобе. Джон, вероятнее всего, возьмет на себя роль подменяющего Луиса Суареса из «Спортинга» — именно полный тезка легендарного уругвайского нападающего сейчас чаще остальных конкурентов оказывается в основе. Впрочем, лидер «Краснодара» в состоянии вытеснить любого. Во всех смыслах.
Демократическая Республика Конго: Тео Бонгонда («Спартак»)
16 мая форвард в соцсетях попрощался с московским клубом, но формально поедет на чемпионат мира еще игроком «Спартака» — контракт действует до 30 июня. Получив от Станковича и Карседо, в общей сложности, 47 минут в сезоне РПЛ, Тео не перестал привлекаться в сборную — и на Кубке Африки побывал, и в межконтинентальных стыках с Ямайкой поучаствовал.
Кстати, тут возможно локальное дерби футболистов Российской лиги — конголезцы и колумбийцы встретятся друг с другом в ночь с 23 на 24 июня. Пока у Бонгонды и Кордобы по личкам равенство — 3:3.
Панама: Эдгардо Фаринья («Пари НН»)
Нижегородцев в РПЛ уже нет, но ориентируемся на прошедший сезон. К тому же умчаться на чемпионат мира из второго дивизиона еще грандиознее. Уровень панамского футбола предельно понятен, поэтому Томаса Кристиансена не смутила статистика Фариньи в Премьер-лиге — Эдгардо всё равно дождался вызова.
Когда ночью 1 июня Панама выхватывала от Бразилии 2:6, Эдгардо появился на поле на 66-й минуте — и при нем бразильцы забили всего раз. Если брать только этот 25-минутный отрезок, то счет вообще будет 1:1. Может, не нужно мариновать Фаринью в запасе? Вон какой эффект дает.
Конечно, кто-то из перечисленных футболистов получит на турнире больше игрового времени, кто-то — меньше, но сам факт такого представительства РПЛ на чемпионате мира уже заслуживает внимания. Несмотря на отсутствие нашей сборной, российский чемпионат всё равно будет заметен на главном футбольном событии четырехлетия — и за выступлениями этих 12 игроков точно стоит последить.
Трофим Гондюреев