12 играющих мужчин: футболисты РПЛ, которые поедут на ЧМ-2026

До чемпионата мира осталось совсем мало времени, считаные дни. Все сборные, а их впервые в истории аж 48, уже объявили окончательные заявки для участия в турнире. Российская национальная команда, к огромному сожалению, на ЧМ, по понятным причинам, не сыграет, но у нашей страны всё равно будет довольно широкое представительство в Северной Америке благодаря футболистам клубов РПЛ. Ниже — те самые 12 человек.