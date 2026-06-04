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Саусь: «В каждом сезоне все должны понимать, что “Спартак” является претендентом на чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь в интервью «Известиям» отметил, что в следующем сезоне команда должна бороться за чемпионство в РПЛ.

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь в интервью «Известиям» отметил, что в следующем сезоне команда должна бороться за чемпионство в РПЛ.

— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?

— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке России. Тем более сейчас мы прошли в турнире такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом»?

— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами.

В сезоне-2025/26 «Спартак» стал обладателем Кубка России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3). По итогам сезона РПЛ московская команда набрала 52 очка и заняла четвертое место в таблице РПЛ.