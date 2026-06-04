Саусь: «В каждом сезоне все должны понимать, что “Спартак” является претендентом на чемпионство»

— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке России. Тем более сейчас мы прошли в турнире такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.