Саусь: «Балтика» провела хороший сезон и способна это повторить"

— Во-первых, это «Спартак» приглашал. Во-вторых, пришло официальное предложение, которое устроило и «Балтику», и «Спартак», и меня. В принципе все были готовы к этому переходу. Как видите, есть первый трофей в карьере, так что это точно было не зря.