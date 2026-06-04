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Саусь: «Балтика» провела хороший сезон и способна это повторить"

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь в интервью «Известиям» объяснил, почему зимой перешел из «Балтики» в московский клуб.

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь в интервью «Известиям» объяснил, почему зимой перешел из «Балтики» в московский клуб.

— «Балтика» стала главной сенсацией прошедшего сезона, но без вас весной просела и оказалась без медалей. В будущем чемпионате калининградская команда может повторить и улучшить свой нынешний результат?

— Думаю, да. Это крепкая команда с сильным тренером, который не дает ребятам спуску, не дает им расслабляться. Считаю, что все могут выдать хороший сезон. И «Балтика» в том числе. Она провела хороший сезон и способна это повторить.

— Зимой многие считали, что у «Балтики» раскупят лидеров, но в итоге из ключевых футболистов ушли только вы. Удержать вас был шанс?

— Во-первых, это «Спартак» приглашал. Во-вторых, пришло официальное предложение, которое устроило и «Балтику», и «Спартак», и меня. В принципе все были готовы к этому переходу. Как видите, есть первый трофей в карьере, так что это точно было не зря.

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла 6-е место в РПЛ.