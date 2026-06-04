РПЛ объявила о новом титульном партнере

«Очень рад, что начиная с сезона 2026/27 наш любимый чемпионат будет гордо носить имя “Альфа-Банк РПЛ”. Уверен, это партнерство усилит бренд РПЛ. Это красиво и по форме, и по содержанию — ведь у крупнейшего частного банка России и главной футбольной лиги страны множество точек соприкосновения. Хочу поблагодарить Альфа-Банк за доверие и стремление развивать отечественный футбол», — заявил президент лиги Александр Алаев.