«Топовый игрок!» В «Бетисе» прокомментировали слухи об интересе к Сперцяну

«Сперцян — топовый игрок! Но мы не интересуемся этим футболистом», — сказал Фахардо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Ранее об интересе «Бетиса» к 25-летнему футболисту сообщил инсайдер Норик Серобян.
Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо опроверг слухи об интересе испанского клуба к армянскому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Сперцян — топовый игрок! Но мы не интересуемся этим футболистом», — сказал Фахардо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Ранее об интересе «Бетиса» к 25-летнему футболисту сообщил инсайдер Норик Серобян.