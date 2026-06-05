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«Топовый игрок!» В «Бетисе» прокомментировали слухи об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо опроверг слухи об интересе испанского клуба к армянскому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Источник: Sport24

«Сперцян — топовый игрок! Но мы не интересуемся этим футболистом», — сказал Фахардо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее об интересе «Бетиса» к 25-летнему футболисту сообщил инсайдер Норик Серобян.