РПЛ отказалась от проведения Летнего Кубка в 2026 году: «Нужно делать либо хорошо, либо не делать вообще»

«К сожалению, не получилось. Благодарен, что такой вариант был рассмотрен. Сейчас чемпионат мира и все внимание, в том числе финансовые ресурсы, сосредоточены на этом мероприятии. Надеюсь, в следующем году мы проведем Летний Кубок. Тут либо делать хорошо, либо не делать вообще. Сейчас хорошо сделать было сложно», — приводит слова Алаева Metaratings.ru.