Горячее интервью Батракова: чем вдохновляет сборная? Что с трансфером в «ПСЖ»? Интересен ли «Зенит»?

— Повторю, мне не с чем сравнить — я не играл в официальных матчах за сборную России. Ребятам, которые застали отбор на ЧМ и Евро, тяжелее. Так или иначе, все футболисты смирились с ситуацией и просто ждут, когда она наконец-то изменится. На самоотдаче в матчах за сборную это не сказывается — мы видим, что даже товарищеские матчи вызывают большой интерес и собирают полные стадионы. Это достаточная мотивация и ответственность. Речь только о том, что опыт матчей в официальных турнирах товарищескими не заменить.