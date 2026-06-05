Горячее интервью Батракова: чем вдохновляет сборная? Что с трансфером в «ПСЖ»? Интересен ли «Зенит»?

Алексею Батракову все еще только 20 лет. Он разорвал Премьер-лигу в сезоне-24/25, а в только что завершившемся оформил 13+10 по системе «гол+пас» (больше только у Сперцяна), дотащил «Локомотив» до бронзовых медалей и еще сильнее привлек внимание европейских топ-клубов. Самый серьезный приписывают «ПСЖ» — сообщалось, что трансфер уже почти решен. Вчера в La Parisien написали, что в «ПСЖ» от покупки Алексея отказались, но пока инсайд выглядит сомнительно — сделка еще вполне вероятна.
По окончании сезона в РПЛ Батраков отправился в сборную России — сыграл в Каире с Египтом, а сегодня должен выйти против Буркина-Фасо в Волгограде. После тренировки сборной корреспонденты Sport24 Андрей Бабич и Александр Муйжнек пообщались с Алексеем.
«Заставшим отбор на ЧМ и Евро тяжелее в товарищеских матчах. Все смирились»
— Карпин говорит о «поднываниях» по поводу вызова в сборную. Скажи честно: ты поднывал?
— Нет. Вызов и игра за сборную — большая честь. Здесь я получаю опыт, прогрессирую. Три матча за сбор, конечно, необычно, но не смущает. Да и немного выдохнуть после сезона успел — после завершения чемпионата провел пять дней в Москве, пришел в себя.
— Чем тебя обогащает сборная России?
— У меня тут иной функционал — играю ниже, чем в «Локомотиве», больше разгоняю атаки. И делаю это с удовольствием. Мне вообще без разницы, на какой позиции играть. Хотя привычнее все-таки повыше.
— Почему не удалось обыграть Египет?
— Египет — это хороший соперник. Мы знали: они не отдадут мяч, могут просто развернуть нас и убежать в контратаку. Ну и Мармуш выделялся. В остальном — хорошие игроки, но мы не хуже.
— Тогда в чем была проблема?
— Мы в течение трех дней после матча разбирали игру на теоретических занятиях. Значит, сами где-то не доработали.
— Ничего себе, три дня!
— Тренеры показывали, где мы сыграли неправильно. Именно за счет наших ошибок Египет местами выглядел лучше. Ничего, тоже опыт.
— На ЧМ с Египтом в группе Бельгия, Иран и Новая Зеландия. Выйдут в плей-офф?
— Хорошие шансы занять второе место.
— Мы выступили бы лучше Египта?
— Даже представлять не хочу. Не имеет смысла. Я не играл ни с Испанией, ни с Францией — и как могу сравнивать? У нас разброс уровня соперников серьезный. Сначала подстраиваемся под темп Никарагуа, а потом летим к хорошо обученному Египту — непривычно.
— У тебя накопилась усталость от товарищеских игр?
— Повторю, мне не с чем сравнить — я не играл в официальных матчах за сборную России. Ребятам, которые застали отбор на ЧМ и Евро, тяжелее. Так или иначе, все футболисты смирились с ситуацией и просто ждут, когда она наконец-то изменится. На самоотдаче в матчах за сборную это не сказывается — мы видим, что даже товарищеские матчи вызывают большой интерес и собирают полные стадионы. Это достаточная мотивация и ответственность. Речь только о том, что опыт матчей в официальных турнирах товарищескими не заменить.
«Фото с футболкой “ПСЖ” — стеб. Слишком много внимания к моей персоне»
— За кого болел в финале Лиги чемпионов?
— За «ПСЖ». В большей степени из-за Сафонова.
— А почему еще?
— «ПСЖ» интереснее. «Арсенал» не импонирует по стилю: весь сезон играют в оборонительный футбол. Потому и сценарий матча был логичный после раннего гола Хаверца. Но скучно точно не было.
— Хвича признан лучшим игроком сезона в ЛЧ. Его пример тебя вдохновляет?
— Путь Хвичи дает понять: шанс есть у всех. Если попасть в Европу, дальше все в твоих руках. Хвича — молодец, показывает топовый уровень.
— Сразу после финала ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?
— Стеб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.
— Тебя это бесит?
— Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил.
— Смолов говорил, что тебе не нужно переходить в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в “Барселоне” сильно выше».
— Это видение Федора. У кого-то оно может быть другим.
— А у тебя оно какое?
— Никакое.
— В чем тебе обязательно нужно прибавить, чтобы заиграть в клубе уровня «ПСЖ»?
— Во всем.
— А ты бы смог так два часа носиться без мяча, как игроки «Арсенала»? Это твое?
— Не знаю. У «Локомотива» владение мячом, думаю, тоже ниже среднего по лиге. Мне это нормально, все равно получаю удовольствие.
— Ты погружен в переговоры с «ПСЖ»?
— Лично со мной никто не общался. Если что-то происходит между клубами, агенты мне сообщают. Но сейчас, пока я в сборной, попросил ничего не говорить.
— Ты учишь французский язык?
— С чего бы?
— А другой иностранный?
— Только английский.
«Вижу Ибрагимова в старте “МЮ” в ближайшей перспективе»
— Следишь за детско-юношеским футболом? Возможно, слышал, что в «Локомотиве» растет новый Батраков?
— Скорее всего, еще появится кто-то лучше меня. Все этому будут рады. Я подписан на академию «Локо», могу посмотреть нарезки ЮФЛ. Уровень у ребят хороший.
— В сборную впервые вызван 18-летний Амир Ибрагимов из академии «Манчестер Юнайтед». Видишь в нем то, чего нет в его сверстниках из России?
— Технически он оснащен лучше.
— Нас еще впечатлили его мощные икры.
— Да-да, физические данные у него отличные. Видимо, в Европе к этому чуть иное отношение.
— Видишь его в старте «МЮ»?
— В ближайшей перспективе это возможно.
«Уход Баринова невозможно не заметить»
— В сборной ты снова рядом с Бариновым. Скучаешь по нему в «Локомотиве», по тому, что он давал команде?
— Скучаю — громко сказано. Но уход капитана невозможно не заметить. В каких-то моментах его не хватает.
— Видим моменты, как он может рявкнуть на партнеров, потроллить. Тебе близка его харизма?
— Когда Дима делает это уместно, то это нужно команде. Иногда партнерам нужно напихать, завести их.
— В Кубке с «Арсеналом» ты не забил пенальти — и дальше бить их перестал. Из-за чего?
— В апреле у нас был тройник — три матча за неделю: тяжелый выезд в Оренбург, потом дома с «Зенитом» и дальше в Самаре. В добавленное время с «Зенитом» мы заработали пенальти. Мне уже на 65-й минуте сводило ноги — бить был готов не так, как обычно. Коля Комличенко примерно тогда же вышел на замену и был свежее. А как правило, он хорошо бьет пенальти.
— Еще про пенальти: тебе предлагали пробить его на матче «Банки», за которую играет Ира Подшибякина, твоя девушка.
— Никто мне не предлагал.
— В «Банке» говорили, что предлагали.
— Какой-то посыл был — узнавали, готов ли я исполнить. Но адекватные люди должны понимать: так просто это не делается. Не могу просто прийти на Медиалигу и пробить. Это все должно быть согласовано заранее. В Европе такие согласования воспринимают нормально, а в России с этим почему-то тяжелее. В итоге кто-то начал говорить, что я боюсь. Глупость.
— Да, Некит из 2Drots упрекнул тебя в комплексах. Ты боялся, что тебя захейтят в случае промаха?
— Вообще без разницы. Просто так это не происходит, чтобы я пришел на какую-то игру и бил. Эта ситуация характеризует всю Медиалигу. Люди говорят и судят, ничего не проверив.
— Медиалига тебя привлекает?
— Раньше привлекала. Ира там по-прежнему играет, да, но в целом уже не так сильно вовлекаюсь.
«Вижу потенциал у “Локомотива” для борьбы за чемпионство»
— У тебя по-прежнему много голов из неочевидных позиций. При этом весной, показалось, ты стал реже бить издали. С чем это связано?
— У всего «Локомотива» был не самый лучший отрезок. В такие моменты тяжелее себя проявлять. У меня вообще была не такая высокая результативность весной. В целом и у меня, и у команды была просадка по игре. Жаль, но это нормально — точка роста.
— Третье место «Локомотива» — класс. Что помешало финишировать выше?
— Отдали много матчей, которые не должны были отдавать. За это и поплатились. Хотя для меня и бронзовая медаль — достижение. Все-таки моя первая в «Локомотиве» — обесценивать ее не могу.
— Твоя самая ценная индивидуальная награда?
— В 2011 году на первом турнире за «Локомотив» меня признали лучшим игроком команды. До сих пор вспоминаю. А из последнего — приз лучшему молодому игроку за прошлый сезон.
— Видишь потенциал у этого «Локомотива» бороться за чемпионство?
— Конечно. До весны мы же были рядом. А потом сами отдали игры с командами, где не должны были.
«На фоне Европы переход в “Зенит” точно не мотивирует»
— Весной ты озвучивал цель на 2026 год: нужно стать ментально сильнее. Получается?
— Пока сильных изменений не заметил. Постараюсь ответить на этот вопрос в конце года.
— Ира Подшибякина помогает в этом?
— Конечно. Спасибо ей, что она рядом, где-то подсказывает и просто разговаривает.
— Ирина может дать совет тебе не как девушка, а как футболистка?
— Да, она может указать на ошибки, но при этом я и сам их понимаю. Ира, между прочим, поиграла в Лиге чемпионов, а я — нет. Получается, она покруче!
— Ты спокойно говорил: «Возможно, перехода в Европу никогда и не случится».
— Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив.
— Ощущаешь, что уперся в потолок в РПЛ?
— Нет.
— Аршавин недавно заявил: «Если Батракова позовет “Зенит”, надо переходить». Перейдешь?
— На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует.