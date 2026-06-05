«Цель на следующий сезон — чемпионство». Гендиректор «Спартака» — о Барко, бюджете и доверии к Кахигао

У Кахигао есть кредит доверия. Сложно ему сейчас вменять то, что игроки, подписанные ранее на определенных условиях, уходят бесплатно. Если вы думаете, что сейчас было очень просто за несколько месяцев до конца контракта материализовать тех футболистов, которые объявили об уходе, то нет, это совсем не простая задача. Что касается того же Жедсона, которого вы упомянули, то видите, насколько интересно сейчас использует его главный тренер? На это обратили внимание абсолютно все эксперты. Как оценить, стоит ли он ту сумму, которую за него заплатили или которая звучит в прессе? Тут сложно сказать. Конечно, от каждого игрока мы ждем гораздо большего. И от Манфреда Угальде ждем больше голов, а не только голевые передачи.