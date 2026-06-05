«Цель на следующий сезон — чемпионство». Гендиректор «Спартака» — о Барко, бюджете и доверии к Кахигао

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в беседе с «СЭ» рассказал, что клуб доверяет спортивному директору Франсису Кахигао, отметил отсутствие интереса к подписанию Алексея Батракова и признался в желании видеть воспитанников клубной академии в основном составе.
Мы довольны работой Кахигао, у него есть кредит доверия
— Сергей Юрьевич, всех болельщиков «Спартака» интересует главный вопрос: что с Барко?
— С ним все хорошо.
— Он останется в команде?
— Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим.
— Каждый день появляются слухи…
— Ну так не читайте слухи. Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба. И они что-то выдумывают. Вот и все.
— Каков кредит доверия к Франсису Кахигао? Он угадал с главным тренером — это факт. Но «Спартак» летом бесплатно покинут несколько игроков. Вместе с этим футболисты, за которых было заплачено более 50 миллионов евро, — Жедсон, Ливай Гарсия и Манфред Угальде — вряд ли оправдывают такую сумму…
— Начнем с того, что Франсис рекомендовал этого тренера, а утверждали его руководство клуба и совет директоров. Мы работали все вместе и все вместе ответственны. На пресс-конференции Кахигао говорил, что полностью отвечает за Карседо: если все получится, лавры разделим вместе, а если нет, то и ответственность.
Мы довольны сотрудничеством. Трансферное окно открылось сейчас, но работа ведется уже давно. За время моей работы в клубе был подписан один игрок — Влад Саусь. Причина того, что в данный момент он не играет в сборной, — помните, Андрей Викторович Талалаев сказал, что, останься Саусь в «Балтике», играл бы в национальной команде, — в достаточно серьезной травме. Мы считаем, что это качественное подписание.
У Кахигао есть кредит доверия. Сложно ему сейчас вменять то, что игроки, подписанные ранее на определенных условиях, уходят бесплатно. Если вы думаете, что сейчас было очень просто за несколько месяцев до конца контракта материализовать тех футболистов, которые объявили об уходе, то нет, это совсем не простая задача. Что касается того же Жедсона, которого вы упомянули, то видите, насколько интересно сейчас использует его главный тренер? На это обратили внимание абсолютно все эксперты. Как оценить, стоит ли он ту сумму, которую за него заплатили или которая звучит в прессе? Тут сложно сказать. Конечно, от каждого игрока мы ждем гораздо большего. И от Манфреда Угальде ждем больше голов, а не только голевые передачи.
Мы довольны работой Франсиса — особенно в нынешних условиях, когда есть серьезные трудности с привлечением иностранных игроков. Он достаточно эффективно ориентируется и на российском, и на международном рынке. А цыплят будем считать не по осени, а через год.
В трансфере Батракова «Спартак» не заинтересован
— Появлялась информация, что «Зенит» намерен попытаться приобрести у «Локомотива» Алексея Батракова. Нет сомнений, что питерцы могут выйти на рынок за любым игроком любого клуба РПЛ. А «Спартак» обращает внимание на лидеров нашего чемпионата — условных Батракова или Кисляка? Или же подобный трансфер — фантастика?
— Конечно же, обращаем. Я не хочу комментировать никакие слухи. Скажу вам конкретно по поводу Батракова: мы не заинтересованы в этом футболисте.
— Какой отдачи и как скоро вы ждете от академии имени Федора Черенкова, которую курирует Марко Бискупович?
— Марко не занимается академией. Он курирует программу «фаст-трек», которая касается ограниченного количества игроков. Что до академии, то мы начали там серьезные изменения около полугода назад. Думаю, результат этих изменений — вопрос двух-трех лет. Во-первых, сменилось руководство академии — пришел Андрей Мовсесян, который курирует всю спортивную вертикаль команд развития: «двойка» — молодежка — академия. Во-вторых, поменялись тренеры, в том числе в «Спартаке-2», главный тренер академии, методологи. В-третьих, идут большие инвестиции в инфраструктуру. Так сразу все это не выстрелит. Талантливые ребята у нас были, есть и будут вне зависимости от того, как скоро появится новый манеж и какой будет методолог. Но какой-то серьезный результат работы академии будет через два-три года.
— Сколько футболистов — воспитанников академии вы хотели бы видеть в основе «Спартака»?
— Конечно, красиво было бы [видеть] одиннадцать игроков. Как самоцель теоретически это было бы возможным. Но это не совсем корректно. Мы все-таки надеемся на возвращение российских клубов в еврокубки. И совершенно естественно, что в условиях глобализации идет обмен, обогащение футбольных школ и культур. Вот самый последний пример: у мадридского «Реала» ни одного представителя в составе сборной на чемпионате мира, у «Барселоны» — восемь. «Реал» в этом и прошлом году немножко просел, а вот «Ла Масия» (академия «Барселоны». — Прим. «СЭ») работает. Мы изучаем опыт работы «Ла Масии», изучаем, как работает академия «Арсенала», благо у нас есть прекрасно с ней знакомый Кахигао. Какие-то вещи оттуда заимствуем.
Наверное, должен быть [у команды] хороший российский костяк. Семь-восемь человек должны быть россиянами. И лидерами раздевалки. Если мы посмотрим истории успеха других клубов в нашей стране — не буду называть, каких именно, — там действительно был сильный российский костяк. Хотя результаты «Зенита» последних нескольких лет говорят о том, что это не обязательно. Тем не менее семь-восемь человек — это было бы оптимально.
— Есть ли сегодня в условиях ограничений у «Спартака» взаимодействие с коллегами из европейских клубов по вопросам детско-юношеского футбола?
— Есть контакты. К примеру, тот турнир, что мы сыграли в Будапеште. Если никакие обстоятельства не вмешаются, мы договорились, что в следующем году турнир расширится с шести до восьми участников: в нем, помимо тех, кто играл сейчас, примут участие английский «Вулверхэмптон» и португальская команда. Контакты есть, но не такого уровня, что вот завтра к нам приедет, условно, главный методолог «Арсенала» и будет читать лекции.
— Увеличится ли бюджет клуба на следующий сезон в связи с победой в Кубке России и необходимостью усиления команды летом?
— У нас есть достаточно амбициозные задачи. Когда я вернусь с ПМЭФ, мы устроим такой «прогон», после чего пойдем защищать бюджет перед советом директоров. Это произойдет в ближайшие две недели. Наши цели на следующий сезон не связаны с победой в Кубке России. Изначально цель была — топ-2 в чемпионате. Но теперь мы ее немного уточнили — топ-1!