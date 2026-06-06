Барко отозвал свой иск против «Индепендьенте»

«Что касается иска, я пожертвовал деньги на строительство перед отъездом в США. Прошло семь или восемь лет, но ничего не было сделано, и никто из “Индепендьенте” не связался со мной, чтобы попытаться уладить ситуацию. Это очень сильно меня задело. Даниэль Сеоане (генеральный секретарь клуба) одним звонком быстро достиг соглашения. Разрешение этой ситуации для меня замечательно», — сказал Барко в интервью De La Cuna Al Infierno.