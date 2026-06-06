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Барко отозвал свой иск против «Индепендьенте»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отозвал свой иск против «Индепендьенте» на сумму 869 тысяч долларов, которая с учетом инфляции выросла до 2 миллионов долларов.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отозвал свой иск против «Индепендьенте» на сумму 869 тысяч долларов, которая с учетом инфляции выросла до 2 миллионов долларов.

«Что касается иска, я пожертвовал деньги на строительство перед отъездом в США. Прошло семь или восемь лет, но ничего не было сделано, и никто из “Индепендьенте” не связался со мной, чтобы попытаться уладить ситуацию. Это очень сильно меня задело. Даниэль Сеоане (генеральный секретарь клуба) одним звонком быстро достиг соглашения. Разрешение этой ситуации для меня замечательно», — сказал Барко в интервью De La Cuna Al Infierno.

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. За два сезона футболист стал лидером команды, в мае 2026 года выиграв с ней Кубок России. По информации российских и зарубежных СМИ, летом 27-летний Барко может покинуть российский клуб. Интерес к игроку проявляют клубы из Аргентины и Бразилии.

Останется ли Барко в «Спартаке»? В Аргентине пишут, что полузащитник попросил отпустить его в «Индепендьенте».