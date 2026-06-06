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Романцев высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможное возвращение форварда Артема Дзюбы в московскую команду.

Источник: РИА "Новости"

— После победы в Кубке спортивного директора «Спартака» Кахигао спросили, не думают ли в клубе вернуть покинувшего «Акрон» Дзюбу. И тот, назвав Артема «огромным профессионалом», дал понять, что всякое может случиться. А что думаете вы, Олег Иванович? Ведь в свое время «Спартак» не побоялся пригласить 35-летнего Сергея Горлуковича, ставшего одним из лидеров команды…

— Дзюба — личность, профессионал с большой буквы. И ни разу не дал повода усомниться в этом. Ясно, что приглашать игрока в 37 лет — большой риск. Но здесь я тоже вспоминаю Горлуковича. Когда мы с Ярцевым обсуждали его возможный приход в команду, то взвешивали все «за» и «против», плюсы и минусы. Хотя и понимали, что, даже располагая всей возможной информацией, стопроцентной гарантии правильности решения мы не получим. К счастью, не ошиблись. Большой игровой опыт Сергея, железный характер, качества лидера сыграли огромную роль в выстраивании того «Спартака» образца 96-го, в котором было много молодежи. У Дзюбы все это есть. А вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, еще надо подумать. И подсказать здесь что-то, извините, не могу. Это дело руководства и самого Артема. А пока остановимся на словах Кахигао, что всякое может случиться.

23 мая 37-летний футболист покинул «Акрон», за который выступал с 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 28 матчах тольяттинцев, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.