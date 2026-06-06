Романцев высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

— Дзюба — личность, профессионал с большой буквы. И ни разу не дал повода усомниться в этом. Ясно, что приглашать игрока в 37 лет — большой риск. Но здесь я тоже вспоминаю Горлуковича. Когда мы с Ярцевым обсуждали его возможный приход в команду, то взвешивали все «за» и «против», плюсы и минусы. Хотя и понимали, что, даже располагая всей возможной информацией, стопроцентной гарантии правильности решения мы не получим. К счастью, не ошиблись. Большой игровой опыт Сергея, железный характер, качества лидера сыграли огромную роль в выстраивании того «Спартака» образца 96-го, в котором было много молодежи. У Дзюбы все это есть. А вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, еще надо подумать. И подсказать здесь что-то, извините, не могу. Это дело руководства и самого Артема. А пока остановимся на словах Кахигао, что всякое может случиться.