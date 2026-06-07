Матч блогеров и стримеров побил рекорд посещаемости стадиона РПЛ за последние семь лет

Ранее бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему трудно переварить медиафутбол. «Отрицательно отношусь к медийному футболу. Как профессионалу мне очень трудно это переварить. Как и теннисисты относятся к паделу — они не могут в него играть», — сказал Аршавин.