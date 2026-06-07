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Французский журналист: «ПСЖ» не стоит торопиться с трансфером Батракова — сейчас все хотят в Париж"

Французский спортивный журналист Жан Филипп Леклер отреагировал на информацию, что французский «ПСЖ» отказался приобретать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

Ранее французское издание Parisien сообщило, что Батракова не будет в «ПСЖ» текущим летом.

«Le Parisien — авторитетная газета, которой можно верить. Думаю, “ПСЖ” не стоит торопиться с трансфером Батракова. Раньше клубу часто приходилось переплачивать за желаемых игроков, а сейчас все хотят переехать в Париж!» — заявил Леклер в интервью «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 28 миллионов евро.

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