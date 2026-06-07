Французский журналист: «ПСЖ» не стоит торопиться с трансфером Батракова — сейчас все хотят в Париж"

«Le Parisien — авторитетная газета, которой можно верить. Думаю, “ПСЖ” не стоит торопиться с трансфером Батракова. Раньше клубу часто приходилось переплачивать за желаемых игроков, а сейчас все хотят переехать в Париж!» — заявил Леклер в интервью «Матч ТВ».