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Защитник «Зенита» Дивеев видит себя в чемпионате Италии: «Футбол больше похож на наш»

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о желании попробовать силы в клубе из чемпионата Италии.

Источник: fc-zenit.ru

«Да, хочется попробовать свои силы в Европе. Будет ли какое-то предложение, не знаю, посмотрим. В каком чемпионате себя вижу? Италия, если брать из всех топ-5 лиг. Там футбол больше похож на наш. Плюс я списывался с Якой Бийолом (защитник английского “Лидса”, игравший за итальянский “Удинезе” — прим. Sport24), болтали с ним по поводу чемпионата (Италии). Он говорит: “Плюс-минус как в России, только чуть потяжелее, посложнее в плане уровня игроков”, — заявил Дивеев в интервью ютуб-каналу “Трибуна”.

В прошедшем сезоне 26-летний Игорь Дивеев провел за «Зенит» 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 10 миллионов евро.