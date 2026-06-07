Защитник «Зенита» Дивеев видит себя в чемпионате Италии: «Футбол больше похож на наш»

«Да, хочется попробовать свои силы в Европе. Будет ли какое-то предложение, не знаю, посмотрим. В каком чемпионате себя вижу? Италия, если брать из всех топ-5 лиг. Там футбол больше похож на наш. Плюс я списывался с Якой Бийолом (защитник английского “Лидса”, игравший за итальянский “Удинезе” — прим. Sport24), болтали с ним по поводу чемпионата (Италии). Он говорит: “Плюс-минус как в России, только чуть потяжелее, посложнее в плане уровня игроков”, — заявил Дивеев в интервью ютуб-каналу “Трибуна”.