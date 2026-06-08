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Карпукас согласовал пятилетний контракт с «Зенитом». Петербуржцам осталось договориться с «Локомотивом»

Ранее москвичи отказали «Краснодару».

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» согласовал пятилетний контракт с полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом, сообщает «РБ Спорт». Теперь чемпионам России осталось договориться с москвичами об условиях трансфера.

Переход близко

По данным источника, вероятность трансфера оценивается как высокая. При этом условия, которые устроят «Локомотив», до сих пор неизвестны — ранее железнодорожники отказали «Краснодару», который предлагал 4 миллиона евро за 23-летнего футболиста.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, «Зенит» также предлагал москвичам аналогичную сумму и 21-летнего защитника Дмитрия Васильева, но не получил одобрения. При этом в начале июня издание Legalbet утверждало, что сине-бело-голубые оценивают Карпукаса в 5 миллионов евро, а в его подписании заинтересованы лично главный тренер Сергей Семак и председатель правления клуба Константин Зырянов.

Напомним, в конце мая стало известно о финансовых проблемах «Локомотива» — из-за больших долгов красно-зеленым якобы пришлось включить в доходную часть нескольких футболистов, в том числе Карпукаса, на чьей продаже якобы планировалось заработать. Правда, позднее клуб все опроверг.

«Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основа — другие источники дохода, указанные при лицензировании. Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. “Локомотив” действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которого придерживается последние годы», — говорилось в заявлении «Локо» по теме.

Усиление или нет?

Карпукас — воспитанник «Локомотива», за основную команду он выступает с 2021 года. В минувшем сезоне Артем провел 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Нынешний контракт футболиста действует до следующего лета — при этом еще в апреле Telegram-канал «МЯЧ RU» сообщал, что полузащитник отказался продлить его на улучшенных условиях.

В мае Карпукас в разговоре с «СЭ» подтвердил — в ситуации с контрактом будет вести себя взвешенно и в тесной связи с «Локомотивом». «Никто не может на меня повлиять, кроме меня самого. Кто-то думает, что это делает агент, Баринов или еще кто-то. Это не так. Принимать решение буду я и “Локомотив”. У меня еще год контракта. Как нам скажут дату начала тренировок, я приду и буду работать. Есть время для принятия решения», — сказал Артем «СЭ».

Отношение к потенциальному трансферу Карпукаса в «Зенит» двоякое. Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает его ошибкой. «Какой смысл ему уходить? Если ты хочешь делать карьеру, играть, то, конечно, нужно оставаться в “Локомотиве”. А если ты хочешь титулы, но сидеть на лавке, ну иди тогда в “Зенит”. Но я не думаю, что Карпукасу такое понравится. Тут просто нужно обеим сторонам договариваться, ничего другого нет», — цитирует Наумова Legalbet.

А вот бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин уверен — у Карпукаса хорошие перспективы в Северной столице. «Артем может вытеснить Барриоса из состава, все возможно. Мы видели подобное на примере Александра Соболева. Или Матвея Сафонова в “ПСЖ”. Все зависит от желания футболиста. Если он будет играть, а “Зенит” потом попадет в Лигу чемпионов, то этот переход для Карпукаса — шаг вперед. Борьба за чемпионство — уровень повыше, чем бронза. Но, думаю, у “Локомотива” тоже будет задача выиграть золото», — сказал Булыкин «Советскому спорту».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карпукаса в 7 миллионов евро.

Артем Белинин