Карпукас согласовал пятилетний контракт с «Зенитом». Петербуржцам осталось договориться с «Локомотивом»

В мае Карпукас в разговоре с «СЭ» подтвердил — в ситуации с контрактом будет вести себя взвешенно и в тесной связи с «Локомотивом». «Никто не может на меня повлиять, кроме меня самого. Кто-то думает, что это делает агент, Баринов или еще кто-то. Это не так. Принимать решение буду я и “Локомотив”. У меня еще год контракта. Как нам скажут дату начала тренировок, я приду и буду работать. Есть время для принятия решения», — сказал Артем «СЭ».