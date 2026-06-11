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В «Динамо» оценили возможность возвращения Захаряна в клуб

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал футболиста ценным воспитанником клуба.

Источник: Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян является ценным воспитанником московского «Динамо», но о его возвращении в команду пока рано говорить. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в 2023 году. В составе испанской команды россиянин провел 65 матчей, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи. Футболист пропустил более 250 дней из-за повреждений.

«Могу однозначно сказать, что Арсен — это действительно ценный воспитанник нашего клуба, — сказал Ивлев. — Мы очень переживаем за него. Но вы правы, у него пока не очень хорошо складывается карьера за рубежом. О его возвращении в “Динамо” рассуждать я пока не готов».

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.