В «Динамо» оценили возможность возвращения Захаряна в клуб

«Могу однозначно сказать, что Арсен — это действительно ценный воспитанник нашего клуба, — сказал Ивлев. — Мы очень переживаем за него. Но вы правы, у него пока не очень хорошо складывается карьера за рубежом. О его возвращении в “Динамо” рассуждать я пока не готов».