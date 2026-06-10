16-летний Павел Полех ставит рекорды и забивает как Месси. Яркое открытие весеннего «Спартака»

За несколько минут до конца матча 22-го тура между «Оренбургом» и «Спартаком» на поле стадиона «Газовик» появился неожиданный дебютант — 16-летний Павел Полех. И рядовая победа москвичей со счетом 2:0 сразу приобрела дополнительный контекст. Ведь воспитанник красно-белых стал первым футболистом РПЛ 2009 года рождения.
Через неделю юный полузащитник вновь получил игровое время. Только теперь чуть больше и с гораздо более грозным соперником — около 20 минут с «Локомотивом». Павел вышел на замену при ничейном счете, и победный гол Пабло Солари забивал уже при молодом одноклубнике. Попутно Полех обновил еще одно интересное достижение — в 16 лет 124 дня стал самым юным дебютантом красно-белых на «Лукойл Арене». Юноша снял больше года с прежнего рекорда Никиты Массалыги (17 лет 227 дней).
Несколько выходов Полеха подряд — важный и слегка недооцененный штрих в картину первых месяцев Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке». Испанец готов доверять молодежи, а Павел стал первым таким позитивным звоночком.
Академия «Краснодара» и переезд в Москву
Будущий спартаковец родился в поселке Светлый, который находится в 20 километрах от Томска. Со временем Павел поступил в местную ДЮСШ № 17, и на одном из турниров юный талант приметили скауты «Краснодара». Команды возраста Павла у «быков» на тот момент попросту не было, поэтому он стал первым игроком 2009 года рождения, зачисленным в академию. По словам Владимира Полеха, отца вингера, из-за этого Павлу первое время пришлось жить и тренироваться с более старшими ребятами.
Через несколько лет футболист покинул «Краснодар». По информации отца, все из-за инцидента с воспитательницей.
«Вдаваться в подробности не хочу, но сына мы забрали, — рассказал в интервью “Чемпионату” Владимир Полех. — Директор академии предлагал месяц отдохнуть, успокоиться и возвращаться. Когда через время спросил у сына: “Поедем?” — категорически отказался».
«Краснодар» мог не отпускать Полеха — в академии с раннего возраста заключают контракты с детьми. Но ситуацию мирно уладили, и Павел на какое-то время остался без клуба. Несмотря на интерес «Зенита» и «Строгино», полузащитник оказался в «Спартаке». Это далось весьма не просто — несколько недель тестов и изнурительных ожиданий.
ЮФЛ и сборная
В 2024 году Полех дебютировал в Юношеской футбольной лиге среди игроков не старше 15 лет — отметился шестью результативными действиями в 31 матче. Сезон-2025 Павел начал ударно, оформив 6+1 в стартовых 12 турах. В итоге с 9 голами и 5 ассистами стал и вторым бомбардиром, и вторым ассистентом команды в ЮФЛ U16.
В национальной сборной Полех успел сыграть за два состава. Начал с U16, а уже через четыре матча и за три месяца до 16-летия переместился в U17. За более старший коллектив Павел появился в 10 встречах, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. В феврале с командой завоевал серебро Кубка Развития, проходившего в Минске. Россия без потерь прошла группу с Азербайджаном, Белоруссией и Узбекистаном, но в финале уступила хозяевам турнира со счетом 0:2.
Почти рекордный дебют за «Спартак»
Павел впервые вышел в футболке красно-белых в официальной игре в возрасте 16 лет 3 месяцев 20 дней — выскочил вместо Маркиньоса на 88-й минуте в матче против «Оренбурга». Получилось вполне уверенно: одна точная передача, один отбор, два из трех выигранных единоборств и фол. Сразу по завершении встречи дебютанта поддержал Карседо: «Это то, что нужно. У команды есть молодые таланты. Очень важно добавлять молодых футболистов в основной состав».
Только один игрок в истории «Спартака» был моложе, когда оказывался на поле, — Алексей Ребко. Теперь в этом списке Полех соседствует с ним и Сергеем Чудиным (32 матча за красно-белых в 1990-х). Близко к топ-10, но все же за его пределами остались Игорь Шалимов, Роман Шишкин, Владимир Бесчастных, Вагиз Хидиятуллин и Никита Массалыга. Причем Полех — один из самых молодых не только в истории своей команды, но и всего чемпионата России. Тут лидирует тот же спартаковский дуэт.
Любопытно, что новый тренер «Спартака» доверил юному полузащитнику первые минуты уже в своей третьей игре в России. Например, под руководством Деяна Станковича за полтора года и 64 матча из футболистов моложе 20 лет дебютировал только Никита Массалыга.
Но есть и достижение, которое теперь навечно закреплено за Полехом: он стал первым игроком 2009 года рождения, сыгравшим в РПЛ. Выглядит еще круче, если взять во внимание, что дебютант 2008 года — Вадим Шилов из «Зенита» — впервые появился на поле лишь в минувшем августе.
Чтобы стать самым молодым голеадором в истории российского чемпионата, у Полеха есть еще около шести месяцев. Пока рекорд — у спартаковца Джано Ананидзе, забившего в ворота «Локомотива» в октябре 2009-го в возрасте 17 лет 8 дней.
Дубль «Победе» и рекордный гол в стиле Месси
После «Оренбурга» и «Локо» Полех больше не появлялся на поле в составе основы, хотя был качественный товарищеский матч с нижегородской «Победой» в середине апреля — оформил дубль, а «Спартак» победил 2:0. Зато стабильно выступает за вторую команду — 10 матчей (все в старте) в 11 первых турах Второй лиги. Пропустил только встречу с «Тверью», в тот день как раз готовился к выходу против железнодорожников.
Пять игр Павел не мог открыть счет результативным действиям, но потом все же прервал неудачную серию. Началось с выезда к «Иркутску»: Полех накрутил нескольких соперников, проскочив сквозь всю оборону, и мощно пробил в ближний угол. В какой-то момент спартаковец оказался в окружении пяти оппонентов — в лучших традициях легендарных фотографий с Месси и Иньестой в главных ролях. Гол оказался победным — «Спартак» выиграл со счетом 1:0.
И тут Полех тоже отметился историческим рекордом — моложе его за «Спартак-2» не забивал никто. Павел воспользовался последним шансом, ведь до располагавшегося до этого на первой строчке Егора Гуляева оставался всего один день.
Через неделю с «Тверью» 16-летний вингер сотворил новый шедевр: подхватил мяч в центре поля, не заметил трех защитников, сделал нужную паузу и пробил низом. Вратарь потащил, но Захар Чушкин оказался первым на добивании.
Стиль игры
Основная и самая комфортная позиция Полеха — левый вингер, именно там он проводит большинство игр во второй команде, а также выходил в обеих встречах РПЛ. Но может появиться и справа, и под нападением, и даже в центре полузащиты.
Одним из главных достоинств Павла является взрывной, но в то же время плавный дриблинг. Полех-старший в интервью «Чемпионату» рассказывал, что сын без конца смотрел видео с Месси, Неймаром и Криштиану Роналду и, вероятно, знает все их финты.
«Были тренеры, которые запрещали Пашке обыгрывать, а я говорил: “Наоборот, это твой козырь, и его нужно развивать”, — вспоминает Владимир. — Он вообще изобретательный мальчишка, с головой. Умеет что-то оригинальное придумать. Я-то знаю, а вы еще увидите его нестандартные передачи!».
Об этом же говорит и бывший главный тренер спартаковской академии Никита Шагин, который буквально запустил Полеха в большой футбол.
«Он сутками готов был совершенствовать свое мастерство и по сей день остается голодным до мяча. Возился с ним, как котенок с клубком. Его больше интересовало, сколько раз мяч между ногами прокинет, чем сколько голов забьет. Он всегда делал по 10−12 касаний, прежде чем отдать передачу».
Хвалит юного спартаковца и Андрей Аршавин. Бывший футболист «Зенита», а ныне генеральный директор по спортивному развитию питерского клуба выдал большой аванс Полеху в эфире «Матч ТВ» после дебюта в Оренбурге: «Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года».
Дмитрий Кияшов