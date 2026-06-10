16-летний Павел Полех ставит рекорды и забивает как Месси. Яркое открытие весеннего «Спартака»

Только один игрок в истории «Спартака» был моложе, когда оказывался на поле, — Алексей Ребко. Теперь в этом списке Полех соседствует с ним и Сергеем Чудиным (32 матча за красно-белых в 1990-х). Близко к топ-10, но все же за его пределами остались Игорь Шалимов, Роман Шишкин, Владимир Бесчастных, Вагиз Хидиятуллин и Никита Массалыга. Причем Полех — один из самых молодых не только в истории своей команды, но и всего чемпионата России. Тут лидирует тот же спартаковский дуэт.