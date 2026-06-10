«Зенит» продлил контракт с 18-летним футболистом Кондаковым

Кондакову 18 лет. Он выступает за «Зенит» с января 2026 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) за петербургский клуб он сыграл в 15 матчах в разных турнирах, в которых отдал три голевые передачи. В составе петербуржцев полузащитник стал чемпионом России (2026).