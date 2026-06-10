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«Зенит» продлил контракт с 18-летним футболистом Кондаковым

Новое соглашение рассчитано до 2031 года.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Даниилом Кондаковым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31.

Кондакову 18 лет. Он выступает за «Зенит» с января 2026 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) за петербургский клуб он сыграл в 15 матчах в разных турнирах, в которых отдал три голевые передачи. В составе петербуржцев полузащитник стал чемпионом России (2026).

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» в рекордный 11-й раз выиграл чемпионат России.