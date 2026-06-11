Черчесов — о переменах в «Ахмате» перед новым сезоном РПЛ: «Я не большой любитель многое менять»

Мы советовались с Исой Байтиевым, кого бы он порекомендовал нам. И мы потихоньку будем подтягивать этих ребят к нашим принципам работы. Посмотрим, кто из них останется, а кто уйдет в аренду. К примеру, Магомеда Якуева мы отдали в «Уфу», где он нашел себя у Омари Тетрадзе. Мы сделали правильный шаг и постараемся и других, кто стучится из молодежки и не находит место в основе, отдавать в аренду, чтобы они себя там проявляли и возвращались к нам. Клуб знает, в каком направлении я хотел бы работать, и мы это не упускаем, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».