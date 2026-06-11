Черчесов — о переменах в «Ахмате» перед новым сезоном РПЛ: «Я не большой любитель многое менять»

— Работа должна быть правильной — с верными распределенными нагрузками и подобранной организацией. Первый сбор мы проведем здесь, в Новогорске. Должны были провести сегодня, 10 июня, углубленное медицинское обследование (УМО), но мы посчитали это нецелесообразным, потому что у некоторых задержали вчера рейсы.
В первый день у нас утром легкая тренировка длительностью 50 минут, вечером — такая же. Нужно, чтобы день-два наши футболисты втянулись, а 13 июня мы провели УМО. Все идет своим чередом. Один новичок с нами, есть на просмотре Алексей Касаджиков из «Зенита-2». Ждем завтра еще одного новичка. Мы дали время восстановиться футболистам, игравшим до вчерашнего дня в сборных. Они присоединятся ко второму нашему сбору.
Второй и третий сборы мы проведем в Сербии в Златиборе. Посчитали нужным, что команда должна выехать и готовиться спокойно, не отвлекаясь. Практически знаем, с кем проведем спарринги. В вопросе организации сборов мы действовали не второпях и клуб отработал отлично.
— Насколько команда изменится в летний период?
— Я не большой любитель многое менять. Три футболиста вернулись в свои клубы после аренды, у кого-то истек контракт, на одного есть спрос, а другой решил сам все поменять. Завтра к нам приедет наш албанский нападающий [Эральд Максути]. На некоторых наших футболистов поступают запросы. Все идет своим чередом.
— Что отметите в приглашенных к сборам команды игроков молодежки?
— Мы и в течение сезона приглашали их, потому что играли с молодежной командой во время пауз на матчи сборных. Я на каждом домашнем молодежки присутствую и знаю, кто как играет и на каких позициях может себя проявлять.
Мы советовались с Исой Байтиевым, кого бы он порекомендовал нам. И мы потихоньку будем подтягивать этих ребят к нашим принципам работы. Посмотрим, кто из них останется, а кто уйдет в аренду. К примеру, Магомеда Якуева мы отдали в «Уфу», где он нашел себя у Омари Тетрадзе. Мы сделали правильный шаг и постараемся и других, кто стучится из молодежки и не находит место в основе, отдавать в аренду, чтобы они себя там проявляли и возвращались к нам. Клуб знает, в каком направлении я хотел бы работать, и мы это не упускаем, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».