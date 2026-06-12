МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Словенский полузащитник Мартин Крамарич покинул «Сочи» в связи с истечением контракта, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Полузащитник перешел в «Сочи» в 2023 году. За это время Крамарич сыграл 84 матча за клуб и забил 23 мяча.
«Впереди у него новый виток карьеры. В “Сочи” же он оставил важнейший след и навсегда вписал свое имя в сердца болельщиков команды!» — говорится в сообщении «Сочи».
Крамаричу 28 лет, он также выступал за словенские клубы «Крка», «Марибор», «Кршко» и «Браво».
Ранее клуб также объявил об уходе вратаря Юрия Дюпина и гвинейского нападающего Франсуа Камано по истечении сроков трудовых соглашений. По итогам сезона-2025/26 клуб «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.