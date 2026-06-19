«Нижний Новгород» подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым

Тимофеев стал игроком «Локомотива» в июле 2024 года. За московскую команду футболист провел 25 матчей, забил один мяч и отдал одну передачу. На протяжении карьеры хавбек также выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат».