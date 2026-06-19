МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. «Нижний Новгород» подписал контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано на два года. Во вторник московский «Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с Тимофеевым по соглашению сторон.
Тимофеев стал игроком «Локомотива» в июле 2024 года. За московскую команду футболист провел 25 матчей, забил один мяч и отдал одну передачу. На протяжении карьеры хавбек также выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат».
По итогам сезона-2025/26 «Нижний Новгород» занял 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел во второй дивизион страны — Первую лигу.