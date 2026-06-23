Представитель Захаряна опроверг возможный уход футболиста в аренду в «Краснодар»

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что «Краснодар» планирует арендовать Захаряна в случае ухода Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» или в Европу. Футболиста хотят взять в аренду с правом выкупа.
«С нами никто не вступал в переговоры. Никакой информации подобного рода у нас нет», — сказал Голубин «СЭ».
23-летний россиянин выступает за испанский клуб с лета 2023 года. В сезоне-2025/26 он провел 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше