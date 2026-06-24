Тимощук рассказал, как футболисты «Зенита» восприняли приход защитника Кевина Андраде

— Видно, что он сконцентрирован, достаточно серьезно настроен, хорошо относится к работе. Естественно, у нас другие требования по сравнению с его предыдущим клубом, ему нужно перестроиться. Со временем будем с ним шаг за шагом эти моменты проговаривать и обсуждать, чтобы улучшить его качества и сделать так, чтобы он мог максимально помочь команде. Про шефство пока еще непонятно, еще не разобрались, кто с ним больше будет дружить, но, я думаю, приедет Барриос, будет с ним общаться. Ребята хорошо восприняли приход Кевина. У нас вообще коллектив достаточно хороший, дружелюбный. И то же касается и молодых ребят, которые с нами сейчас работают на этом сборе. Надеюсь, что они проявят себя, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».