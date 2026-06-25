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Мостовой о слухах про Батракова в «ПСЖ»: «Сейчас балом правят деньги. Российские футболисты слишком избалованы»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Источник: Михаил Шапаев, РФС

«Слишком много говорили о Батракове и “ПСЖ”. Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт. Послушайте, это “ПСЖ” — у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках. Понятно, что в этот клуб так просто не попасть. Батраков потенциально мог бы там играть, но, опять же, сейчас такие запросы у игроков.

Может, интерес и был, но агенты столько денег запросили за трансфер, что в «ПСЖ» помахали ручкой и переключились на другого игрока. Сейчас балом правят деньги. Российские футболисты в этом смысле слишком избалованы. У нас такого не было. Тот же Батраков может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе«, — сказал Мостовой “Совспорту”.