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Зырянов: Дуран заслуживает получить медаль, не знаю, отправили её или нет

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что бывший нападающий «сине-бело-голубых» Джон Дуран заслужил получить золотую медаль за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Источник: ФК "Зенит"

«Конечно, Дуран заслуживает получить золотую медаль. Он был игроком “Зенита”. Просто я не знаю, отправили мы ему её или нет. Я сейчас в отпуске», — сказал Зырянов Metaratings.ru.

Дуран перешёл в «Зенит» в феврале 2026 года на правах аренды из «Аль-Насра». За петербургский клуб 22-летний колумбиец провёл девять встреч во всех турнирах, в которых суммарно сыграл 321 минуту, отметившись двумя голами с пенальти и одной жёлтой карточкой.

Перед чемпионским матчем с «Ростовом» (1:0) Дуран покинул расположение клуба по согласованию с руководством. Арендное соглашение игрока с «Зенитом» истекло по окончании сезона.