Зырянов: Дуран заслуживает получить медаль, не знаю, отправили её или нет

«Конечно, Дуран заслуживает получить золотую медаль. Он был игроком “Зенита”. Просто я не знаю, отправили мы ему её или нет. Я сейчас в отпуске», — сказал Зырянов Metaratings.ru.
Дуран перешёл в «Зенит» в феврале 2026 года на правах аренды из «Аль-Насра». За петербургский клуб 22-летний колумбиец провёл девять встреч во всех турнирах, в которых суммарно сыграл 321 минуту, отметившись двумя голами с пенальти и одной жёлтой карточкой.
Перед чемпионским матчем с «Ростовом» (1:0) Дуран покинул расположение клуба по согласованию с руководством. Арендное соглашение игрока с «Зенитом» истекло по окончании сезона.