Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к нападающему

«Об этом я не знаю. У Кости контракт с “Динамо”. Когда со стороны “Зенита” была конкретика, то все этот интерес подтвердили. А про “Спартак” я не знаю. Наверное, кто-то знает больше нас», — сказал Сафонов «СЭ».