Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к нападающему

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к форварду.
Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.
«Об этом я не знаю. У Кости контракт с “Динамо”. Когда со стороны “Зенита” была конкретика, то все этот интерес подтвердили. А про “Спартак” я не знаю. Наверное, кто-то знает больше нас», — сказал Сафонов «СЭ».
В сезоне-2025/26 24-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.