Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Панама
:
Англия
Все коэффициенты
П1
18.75
X
9.50
П2
1.17
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.35
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.85
П2
2.05
Футбол. ЧМ-2026
28.06
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.85
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Алжир
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.07
П2
3.85
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
22.00
X
9.50
П2
1.15

Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к нападающему

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к форварду.

Источник: Спорт-Экспресс

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к форварду.

Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Об этом я не знаю. У Кости контракт с “Динамо”. Когда со стороны “Зенита” была конкретика, то все этот интерес подтвердили. А про “Спартак” я не знаю. Наверное, кто-то знает больше нас», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2025/26 24-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше