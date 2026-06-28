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Тюкавин не исключил переход в «Зенит»: «Как “Динамо” посчитает нужным, так и сделаем»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем возможном переходе в «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

27 июня появилась информация, что «Зенит» готов предложить «Динамо» за 24-летнего форварда 30 миллионов евро.

— Что думаете о слухах про «Зенит»?

— Как вы говорите, слухи. Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока ни с кем еще не встречался, не виделся. Возможно, на неделе придется с кем-то увидеться. У меня долгосрочный контракт с «Динамо».

— Слухи тебя отвлекают?

— Никак не отвлекает. Вчера вышла информация, что «Зенит» хочет прислать какой-то второй оффер. Я находился в этот момент с дочкой.

— 30 миллионов, когда-нибудь думал, что за тебя будут столько предлагать?

— Конечно, не думал. Приличная сумма. Классно. Значит, так и есть.

— В какую стоимость ты себя оценишь?

— Точно не мне себя оценивать. А вам. Вы же профики (улыбается)., — сказал Тюкавин.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В прошедшем сезоне нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро. Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2030 года.

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