Тюкавин не исключил переход в «Зенит»: «Как “Динамо” посчитает нужным, так и сделаем»

— Как вы говорите, слухи. Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока ни с кем еще не встречался, не виделся. Возможно, на неделе придется с кем-то увидеться. У меня долгосрочный контракт с «Динамо».