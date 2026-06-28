Зырянов: Интерес «Зенита» к Карпукасу? Деньги, как и трансферы, любят тишину

— Насколько слышал, Сергей Богданович хотел бы получить Карпукаса до Суперкубка. Почему пока не получается договориться?
— Опровергну сразу. Такого нет.
— Но интерес к игроку есть?
— Это конфиденциальная информация. Деньги, как и трансферы, любят тишину, — сказал Зырянов.
В минувшем сезоне Карпукас провел 35 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени.