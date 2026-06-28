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Зырянов: Интерес «Зенита» к Карпукасу? Деньги, как и трансферы, любят тишину

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал сообщения об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу.

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Насколько слышал, Сергей Богданович хотел бы получить Карпукаса до Суперкубка. Почему пока не получается договориться?

— Опровергну сразу. Такого нет.

— Но интерес к игроку есть?

— Это конфиденциальная информация. Деньги, как и трансферы, любят тишину, — сказал Зырянов.

В минувшем сезоне Карпукас провел 35 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени.