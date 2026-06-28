Оресте Чинквини: Переход Модрича в «Зенит» — отличная идея

Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с бывшим менеджером «Фиорентины», «Лацио», сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини и поинтересовался его мнением о будущем полузащитника «Милана» и сборной Хорватии Луки Модрича.
— Модричу уже почти 41 год, он невероятный игрок, но мне кажется, что предстоящий сезон станет для него последним, — делится Чинквини. — Полагаю, он проведет его в «Милане». В целом, у Хорватии подобралась сильная команда, но шансов на победу на чемпионате мира у них нет, Франция лучше остальных, у них фантастический состав и они являются явными фаворитами.
— Если «Зенит» предложит сумасшедшие деньги, как думаете, Модрич может приехать в Россию и завершить карьеру здесь?
— Для российского чемпионата приезд Модрича стал бы невероятным событием. Его переход в «Зенит» был бы отличной идеей, он смог бы передать свой опыт молодым футболистам.