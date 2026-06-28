Оресте Чинквини: Переход Модрича в «Зенит» — отличная идея

— Модричу уже почти 41 год, он невероятный игрок, но мне кажется, что предстоящий сезон станет для него последним, — делится Чинквини. — Полагаю, он проведет его в «Милане». В целом, у Хорватии подобралась сильная команда, но шансов на победу на чемпионате мира у них нет, Франция лучше остальных, у них фантастический состав и они являются явными фаворитами.