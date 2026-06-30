У «Краснодара» — минус Сперцян. У «Зенита» — плюс Аугусто за 15 миллионов евро

«Зенит» презентовал новичка красиво. Фелипе Аугусто появился в фан-зоне Гостиного двора, что стало большим сюрпризом для болельщиков — никаких анонсов клуб не делал. Символично, что это произошло прямо перед началом просмотра матча ЧМ-2026 Бразилия — Япония, в котором его соотечественники и теперь уже одноклубники Дуглас Сантос и Луис Энрике бились за выход в ⅛ финала.
Колония бразильцев в «Зените» расширяется. При этом лот питерцы урвали внушительный: Аугусто всего 22 года, в минувшем сезоне он с 13 голами стал седьмым бомбардиром чемпионата Турции в составе «Трабзонспора», а его цена, согласно данным transfermarkt.de, за 12 месяцев взлетела в семь раз — с 2,2 миллиона евро до 15 миллионов. Именно за столько «Зенит» и купил новичка, плюс еще 5 миллионов турецкая команда может получить в качестве бонусов за достижения Фелипе.
Новость особенно громкая на фоне грядущей продажи «Краснодаром» Эдуарда Сперцяна за 25 миллионов евро в «Аль-Ахли». У одного претендента на золото усиление, у другого — трудновосполнимая потеря лидера и капитана. Деньги-то у «быков» на покупку теперь точно будут, но найти адекватную замену в нынешних условиях крайне сложно.
Впрочем, пока это только первый раунд заочной битвы, а трансферное окно будет открыто еще более двух месяцев. «Краснодар» наверняка чем-то ответит. Да и с дифирамбами Аугусто подождем. Минувший сезон у Фелипе получился прорывным, однако пока это неподтвержденное качество — до этого он никогда не забивал много ни в бразильском чемпионате, ни в бельгийском. А общая статистика во всех турнирах в составах «Коринтианса» и «Серкль Брюгге» — 95 матчей и 11 мячей. Скромно.
Но дождемся новичка на поле. Главное — у Соболева теперь будет настоящий конкурент, а не мифический в лице разгильдяя и лоботряса Дурана. Да и в паре два разноплановых форварда вполне могут играть — бразилец расположится чуть глубже, как это часто происходило в «Трабзонспоре».
Константин Алексеев