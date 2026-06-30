У «Краснодара» — минус Сперцян. У «Зенита» — плюс Аугусто за 15 миллионов евро

Впрочем, пока это только первый раунд заочной битвы, а трансферное окно будет открыто еще более двух месяцев. «Краснодар» наверняка чем-то ответит. Да и с дифирамбами Аугусто подождем. Минувший сезон у Фелипе получился прорывным, однако пока это неподтвержденное качество — до этого он никогда не забивал много ни в бразильском чемпионате, ни в бельгийском. А общая статистика во всех турнирах в составах «Коринтианса» и «Серкль Брюгге» — 95 матчей и 11 мячей. Скромно.