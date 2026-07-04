Каррера не пойдет на матч «Спартака» в Суперкубке России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что приехал в столицу всего на пару дней и не собирается на матч за Суперкубок России по футболу.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.
«Я в Москве на пару дней, в понедельник уже улетаю», — сказал Каррера РИА Новости в рамках фестиваля FONFEST, отвечая на вопрос, не собирается ли он посетить матч за Суперкубок.
Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с лета 2016 года по осень 2018 года. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок России.