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Каррера не пойдет на матч «Спартака» в Суперкубке России

Экс-тренер «Спартака» Каррера заявил, что не пойдет на матч за Суперкубок России.

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Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что приехал в столицу всего на пару дней и не собирается на матч за Суперкубок России по футболу.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.

«Я в Москве на пару дней, в понедельник уже улетаю», — сказал Каррера РИА Новости в рамках фестиваля FONFEST, отвечая на вопрос, не собирается ли он посетить матч за Суперкубок.

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с лета 2016 года по осень 2018 года. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок России.