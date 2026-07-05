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СМИ: «Зенит» и «Спартак» ведут переговоры по футболисту «Фенербахче»

Hurriyet: «Зенит» и «Спартак» ведут переговоры с «Фенербахче» по трансферу Нене.

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Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» интересуются малийским нападающим турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Доржелесом Нене, сообщает Hurriyet.

По информации издания, российские команды еще не делали официальных предложений по футболисту, но уже начали переговоры через агентов. Сообщается, что руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи вингера не менее 25 миллионов евро.

Помимо российских команд интерес к футболисту также проявляют дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Штутгарт».

Нене 23 года. Он выступает в «Фенербахче» с лета 2025 года, перейдя в турецкий клуб из австрийского «Зальцбурга». В сезоне-2025/26 он сыграл в составе «Фенербахче» 25 матчей в чемпионате Турции и забил десять голов.