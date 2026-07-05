СМИ: «Зенит» и «Спартак» ведут переговоры по футболисту «Фенербахче»

Нене 23 года. Он выступает в «Фенербахче» с лета 2025 года, перейдя в турецкий клуб из австрийского «Зальцбурга». В сезоне-2025/26 он сыграл в составе «Фенербахче» 25 матчей в чемпионате Турции и забил десять голов.