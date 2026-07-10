Семак подтвердил, что Энрике и Сантос не сыграют в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бразильские футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». Об этом ТАСС рассказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира. Бразильцы завершили выступление на турнире 5 июля, уступив норвежцам (1:2) в матче ⅛ финала.
«Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют со “Спартаком” в Суперкубке России. Это большая потеря, но других вариантов нет, естественно», — сказал Семак.
Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Начало — 19:30 мск. «Зенит» примет участие в матче как чемпион страны, «Спартак» — как обладатель кубка страны.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти