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Семак подтвердил, что Энрике и Сантос не сыграют в матче за Суперкубок России

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бразильские футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». Об этом ТАСС рассказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира. Бразильцы завершили выступление на турнире 5 июля, уступив норвежцам (1:2) в матче ⅛ финала.

Футбол
Суперкубок России 2026
Финал, 18.07.2026, 0:00
Зенит
-
Спартак
-

«Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют со “Спартаком” в Суперкубке России. Это большая потеря, но других вариантов нет, естественно», — сказал Семак.

Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Начало — 19:30 мск. «Зенит» примет участие в матче как чемпион страны, «Спартак» — как обладатель кубка страны.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти