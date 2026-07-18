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Что важно знать о матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»

Московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Что важно знать о матче — в материале «РБК Спорт».

Источник: РБК Спорт

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» начнут сезон 18 июля матчем за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в 19:30 мск.

Судейская бригада Евгения Буланова будет обслуживать матч. Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов, резервным судьей будет Андрей Прокопов. За VAR будут отвечать Сергей Карасев и Антон Фролов.

Перед началом матча трофей на поле вынесут Александр Кержаков и Александр Мостовой.

Футбол
Суперкубок России 2026
Финал, 18.07.2026, 0:00
Зенит
-
Спартак
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Как усилились команды

В межсезонье «Спартак» провел только один трансфер. Испанский защитник Виктор Парада перешел в московский клуб из «Алавеса». Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Парады в €4 млн. Новичок будет выступать под 33-м номером.

У «Зенита» первым новичком стал колумбийский защитник Кевин Андраде. Он перешел из калининградской «Балтики» в «Зенит». Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на пять лет — до конца сезона 2030/31.

Также бразильский нападающий Фелипе Аугусто перешел в «Зенит» из турецкого «Трабзонспора» за €15 млн. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один год.

Последняя встреча в матче за Суперкубок

Команды уже встречались в матче за Суперкубок в 2022 году. Тогда футболисты петербургского клуба обыграли «Спартак» со счетом 4:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Голы забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3).

«Зенит» является десятикратным обладателем Суперкубка России, выиграв трофей в последний раз в 2024 году. «Спартак» выигрывал матч за кубок страны лишь один раз — в 2017 году.

История противостояния

Всего команды провели 176 официальных матчей. Преимущество по количеству побед остается за «Спартаком»: московский клуб выиграл 68 встреч (39%), «Зенит» одержал 57 побед (32%), еще 51 матч завершился вничью (29%). Разница забитых мячей также в пользу московского клуба — 273:231.

Самая крупная победа «Спартака» была одержана 17 июня 1956 года в чемпионате СССР. Московский клуб обыграл «Зенит» со счетом 6:0. Самая результативная игра в пользу петербургского клуба была в октябре 2021 года: «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.

Кто фаворит матча за Суперкубок-2026

По мнению букмекеров, фаворитом матча за Суперкубок является «Зенит». На победу петербургской команды предлагаются коэффициенты 1.60−2.16, тогда как на победу «Спартака» — 2.30−3.55. Ничья в основное время оценивается коэффициентами 3.45−3.55.

Альвина Цаканян