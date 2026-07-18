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Аршавин дал прогноз на победителя Суперкубка России

Аршавин предсказал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что петербургский «Зенит» обыграет московский «Спартак» в матче за Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.

Матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.

«Чувствую, пенальти будут, 1:1 и пенальти. Вероятность большая, что у “Зенита” забьет Александр Соболев, а у “Спартака” с пенальти, думаю, забьет Эсекьель Барко. “Зенит” выиграет по пенальти», — сказал в интервью FONtour с ЧМ-2026 Аршавин, ранее также выступавший за петербургскую команду.

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