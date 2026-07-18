«Зенит» вырвал победу у «Спартака» и в десятый раз выиграл Суперкубок

Петербургский «Зенит» в десятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв московский «Спартак» в Нижнем Новгороде.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
«Спартак» открыл счет на 25-й минуте благодаря удачной игре Кристофера Мартинса на добивании.
Во втором тайме VAR дважды проверяла на возможность пенальти нарушение Маркиньоса и касание мяча рукой Александра Джику. В итоге за нарушение Джику на последних минутах компенсированного времени был назначен пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Александр Соболев (98). После забитого гола Соболев спровоцировал массовую стычку.
В серии пенальти точнее были игроки «Зенита» — 4:2. У «Спартака» свои попытки не реализовали Наиль Умяров и Игорь Дмитриев, у «Зенита» не забил Андрей Мостовой. Ворота петербургского клуба защищал Денис Адамов.
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги, а «Спартак» взял Кубок страны.
«Спартака» брал Суперкубок только раз в 2017 году, победив «Локомотив» (2:1). «Зенит» победил в Суперкубке в рекордный десятый раз.
Новый сезон РПЛ «Зенит» начнет 25 июля гостевым матчем с тольяттинским «Акроном», «Спартак» в тот же день сыграет на своем поле с московской «Родиной».
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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