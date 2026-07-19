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Все было в руках «Спартака», но «Зенит» спасся и взял десятый Суперкубок. А Соболев спровоцировал скандал

Горячее начало сезона и яркий матч Адамова.

Источник: Спорт-Экспресс

Отдельная история

Конечно, каждому хочется начать новый сезон на мажорной ноте — с уже завоеванным трофеем. Особенно — если удается превзойти конкурента в предстоящей борьбе за чемпионский титул, обнажив его уязвимости. Только придавать Суперкубку какое-то особое значение и, тем более, делать далеко идущие выводы не стоит. Два года назад в Волгограде «Зенит» был настолько хорош, что многие под впечатлением от игры сине-бело-голубых и персонально Глушенкова, не понимали: как можно конкурировать с такой командой Сергея Семака. «Краснодар» же, напротив, показался мягкотелым, только спустя десять месяцев чемпионское шампанское пили на юге России.

То же самое с приметами, согласно которым обладателю Суперкубка потом не выиграть первенство. ЦСКА и «Зенит» с успехом доказывали обратное. Так что идеальный вариант — воспринимать встречу чемпиона и обладателя Кубка, как отдельную историю и предваряющий новый сезон праздник футбола. Само собой, с возможностью пополнить клубный музей, который у того же «Спартака» после гегемонии времен Олега Романцева получил совсем немного трофейных экспонатов. Чемпионство и Суперкубок с Массимо Каррерой, а также два кубковых триумфа с Паоло Ваноли и Хуаном Карлосом Карседо. Более, чем скромно на фоне достижений представителей Санкт-Петербурга.

Футбол
Суперкубок России 2026
Финал, 18.07.2026, 0:00
Зенит
5
Спартак
3

Забили без нападающих

Первое, что бросилось в глаза перед началом игры в Нижнем Новгороде, — отсутствие новичков в стартовых составах. Только переехавший в российскую столицу Парада, а также новые петербуржцы Андраде и Фелипе Аугусто начали игру на скамейке запасных. На поле — знакомые все лица. Да и спартаковская схема без номинального нападающего не удивляла. Карседо играл так против «Зенита» и в марте в РПЛ (0:2), и в финале Пути регионов кубкового турнира. Формально при такой расстановке выше остальных действует Барко, который первым встречает соперника в прессинге в момент выхода из обороны.

Но, само собой, при переходе в атаку аргентинец привычно дирижировал игрой, тогда как в центре штрафной ситуативно могли оказаться Маркиньос, Солари или Мартинс. В этом была определенная непредсказуемость, которая и принесла результат. Голевая атака началась с того, что в центре поля верховое единоборство выиграл Мартинс. И он же отправил мяч в сетку, успев на добивание после того, как после комбинации Солари и Маркиньоса чемпионов, казалось, спас Адамов.

В третьем матче Карседо против «Зенита» красно-белые наконец-то забили, и с точки зрения развития событий все было логично. «Спартак» был быстрее, лучше контролировал мяч и давил соперника прессингом. Однако концовке первого тайма, когда сине-бело-голубые прижали москвичей к штрафной, показала, что настоящая борьба еще впереди.

Скандал

Сразу после перерыва «Зенит» перестроился, поменяв Дркушича на полузащитника Джона Джона. И довольно быстро Максименко наконец-то всерьез вступил в игру, остановив удар Глушенкова в ближний угол. Но, пока на бровке выхода на замену ждали Андраде с Фелипе Аугусто, Солари сначала едва не успел в район дальней штанге к навесу Барко, а потом сам вырезал передачу чуть-чуть не дотянувшемуся до мяча Мартинсу. «Спартак» не откатывался назад, не отдавая инициативу сопернику, который освежил фланги и перешел на схему с двумя нападающими.

У номинальных хозяев был шанс при стандарте, однако удар Глушенкова пришелся в «стенку». В свою очередь на противоположной половине поля выпад Зобнина завершился промахом Маркиньоса с подбора, а Педро здорово отработал в обороне, не дав Солари убежать к воротам.

Но это было не так остро, как в ситуации с подачей Вендела на Аугусто. Новичок, регулярно забивавший в контрольных матчах, головой направил мяч выше цели. Только и Маркиньос в ответ лишь размял Адамова, атакуя из центра штрафной. А чуть позже ВАР долго разбирал эпизод с падением Густаво Мантуана в штрафной москвичей и не увидел оснований для назначения пенальти.

На концовку у «Спартака» вышли пропустивший из-за травмы ЧМ-2026 Джику, проявивший себя на сборах Пруцев и Угальде. Красно-белые добавляли в игру надежности, а, с другой стороны, держали «Зенит» в напряжении. Адамов спас интригу, когда Зобнин создал момент для Угальде. И все же навал сине-бело-голубых, которые отправили в атаку Дивеева, принес пенальти: после повтора арбитр увидел, как Джику сыграл рукой в борьбе с Соболевым. Бывший спартаковец забил с точки и своими жестами в адрес фан-сектора красно-белых спровоцировал массовую потасовку.

Судьба трофея решалась в серии 11-метровых, на которую Карседо уже никак не мог выпустить кубкового героя Помазуна. А били — по волевому решению и без жеребьевки — в ворота перед зенитовским сектором. Там первую осечку допустил Умяров: мяч от ноги вратаря отлетел в перекладину. Мостовой в ответ попал в штангу, но и Дмитриев не переиграл Адамова. А десятый Суперкубок «Зениту» принес удар Соболева.

Андрей Кузичев

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