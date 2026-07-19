Все было в руках «Спартака», но «Зенит» спасся и взял десятый Суперкубок. А Соболев спровоцировал скандал

Конечно, каждому хочется начать новый сезон на мажорной ноте — с уже завоеванным трофеем. Особенно — если удается превзойти конкурента в предстоящей борьбе за чемпионский титул, обнажив его уязвимости. Только придавать Суперкубку какое-то особое значение и, тем более, делать далеко идущие выводы не стоит. Два года назад в Волгограде «Зенит» был настолько хорош, что многие под впечатлением от игры сине-бело-голубых и персонально Глушенкова, не понимали: как можно конкурировать с такой командой Сергея Семака. «Краснодар» же, напротив, показался мягкотелым, только спустя десять месяцев чемпионское шампанское пили на юге России.