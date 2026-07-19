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Семин назвал «глупостью» поражение «Спартака» в матче за Суперкубок

«Зенит» в десятый раз стал обладателем Суперкубка, обыграв красно-белых по серии пенальти со счетом 4:2. По словам Юрия Семина, эта победа стала результатом глупой ошибки со стороны «Спартака».

Источник: ТАСС

В компенсированное время московский «Спартак» допустил глупую ошибку, которая позволила петербургскому «Зениту» вновь одержать победу в матче за Суперкубок. Об этом «РБК Спорт» заявил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

«Хороший футбол показали игроки, за исключением последних пяти минут. “Спартак” такую глупость сделал. Просто подарил кубок “Зениту”. Иметь такое большое преимущество и хладнокровно довести это до победного конца… Они вдруг стали какие-то конфликты создавать. После и проиграли матч. Кубок опять уехал от “Спартака”, — сказал Семин.

По мнению экс-тренера, основную роль в поражении сыграла «невыдержанность» «Спартака». «Красно-белые управляли игрой, прекрасно играли, хорошо контролировали мяч. Все было на их стороне, но победу одержал “Зенит”. Все закономерно», — добавил Семин.

«Зенит» в десятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв красно-белых в серии пенальти со счетом 4:2 (1:1 — основное время). В конце компенсированного времени за фол Джику в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Александр Соболев (98-я минута). Сразу после гола Соболев спровоцировал массовую стычку между игроками обеих команд.

В минувшем сезоне «Зенит» занял первое место в РПЛ, а «Спартак» стал обладателем Кубка России.

В 2025 году Суперкубок завоевал ЦСКА, обыгравший в Казани «Краснодар» (1:0).

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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