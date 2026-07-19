Семин назвал «глупостью» поражение «Спартака» в матче за Суперкубок

В компенсированное время московский «Спартак» допустил глупую ошибку, которая позволила петербургскому «Зениту» вновь одержать победу в матче за Суперкубок. Об этом «РБК Спорт» заявил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.
«Хороший футбол показали игроки, за исключением последних пяти минут. “Спартак” такую глупость сделал. Просто подарил кубок “Зениту”. Иметь такое большое преимущество и хладнокровно довести это до победного конца… Они вдруг стали какие-то конфликты создавать. После и проиграли матч. Кубок опять уехал от “Спартака”, — сказал Семин.
По мнению экс-тренера, основную роль в поражении сыграла «невыдержанность» «Спартака». «Красно-белые управляли игрой, прекрасно играли, хорошо контролировали мяч. Все было на их стороне, но победу одержал “Зенит”. Все закономерно», — добавил Семин.
«Зенит» в десятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв красно-белых в серии пенальти со счетом 4:2 (1:1 — основное время). В конце компенсированного времени за фол Джику в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Александр Соболев (98-я минута). Сразу после гола Соболев спровоцировал массовую стычку между игроками обеих команд.
В минувшем сезоне «Зенит» занял первое место в РПЛ, а «Спартак» стал обладателем Кубка России.
В 2025 году Суперкубок завоевал ЦСКА, обыгравший в Казани «Краснодар» (1:0).
Сергей Семак
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