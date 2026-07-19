Черданцев: «Честно скажу, по многим параметрам Суперкубок России превосходил многие матчи чемпионата мира-2026»

Понятно, что команды сейчас не готовы на сто процентов, но заряженность на борьбу, темп и все остальное были на хорошем уровне. В общем, мне кажется, получилась классная игра. Как всегда, были спорные ситуации, нервное напряжение и так далее, но именно за это люди и любят дерби, когда возникают такие пограничные моменты", — сказал Черданцев Metaratings.