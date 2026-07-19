Черданцев: «Честно скажу, по многим параметрам Суперкубок России превосходил многие матчи чемпионата мира-2026»

"Игра, по-моему, даже превзошла ожидания. Для первого матча сезона, особенно на фоне чемпионата мира, который является ориентиром лучшего футбола, все получилось очень достойно. Честно скажу, по многим параметрам эта встреча превосходила многие матчи чемпионата мира. Я не беру топ-сборные, но в целом антураж и атмосфера были отличными.
Понятно, что команды сейчас не готовы на сто процентов, но заряженность на борьбу, темп и все остальное были на хорошем уровне. В общем, мне кажется, получилась классная игра. Как всегда, были спорные ситуации, нервное напряжение и так далее, но именно за это люди и любят дерби, когда возникают такие пограничные моменты", — сказал Черданцев Metaratings.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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