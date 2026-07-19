«Провокация, так нельзя было делать». Интервью Соболева после скандальной победы над «Спартаком» в Суперкубке

«Зенит» выиграл второй трофей за год — в серии пенальти в OLIMPBET Суперкубке России повержен «Спартак». Ее бы не случилось, если бы не Александр Соболев. В добавленное время в единоборстве с форвардом рукой сыграл его тезка, защитник «Спартака» Джику. Судья Буланов назначил пенальти, и Соболев его исполнил.
Все случилось как раз у фан-сектора «Спартака». Забив, Соболев направился к трибунам и показал им футболку со спины. Капитан «Спартака» Роман Зобнин подбежал к бывшему партнеру по команде и стал высказывать претензии. Вспыхнул конфликт, а за ним и массовая потасовка с участием всех игроков.
Когда схлынуло, судья закончил матч. Серии пенальти предшествовал отдельный скандал: судья принял решение, что она пройдет у зенитовской трибуны — напротив по-прежнему бушевали спарткаковские фанаты. Получается, и здесь благодаря Соболеву чемпионы России получили преимущество.
В самой серии Денис Адамов потащил удары Умярова и Дмитриева, а «Зенит» промазал лишь однажды. Решающий удар — опять на счету Соболева.
Сразу после игры герой матча уделил время корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.
— Что эта победа значит для тебя?
— Как и для всех, трофей.
— Соперник добавил принципиальности?
— Может быть, да. Но не сказал бы, что по-другому настраивался бы, если бы в соперниках был «Краснодар».
— После твоего гола с трибуны «Спартака» в тебя полетели предметы.
— Бутылки с водой.
— Как воспринял такую реакцию?
— Думаю, они увидели, что я подустал. Хотели, чтобы я попил.
— В тебя что-то попало?
— В спину прилетело. Ничего страшного.
— Это стало причиной стычки с футболистами «Спартака»?
— Думаю, да. Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали, болельщики мне кричали. Эмоции зашкаливали.
— Что конкретно ты сделал неправильно?
— Спровоцировал фанатов, руками махал в их сторону.
— За это футболисты «Спартака» тебе и предъявили?
— Да. Так делать было нельзя, это провокация, все понимаю. Но понимаю это уже сейчас, когда эмоции уже утихли.
— Понимаешь такую реакцию болельщиков «Спартака» к тебе? Ты недавно говорил, что лично относишься к ним с уважением.
— Понимаю. И зла не держу. Никаких претензий к «Спартаку». Причина такого отношения на поверхности — мой переход в «Зенит». Другой быть не может. Трансфер из «Спартака» в «Зенит», как и наоборот, — это всегда болезненно. Понимаю возмущение и ненависть фанатов ко мне. В ответ этой ненависти нет. Максимальное уважение к болельщикам и клубу.
— За пределами стадиона болельщики «Спартака» хоть раз лично предъявляли претензии?
— Один раз, после игры со «Спартаком» в Москве.
— Когда тебе деньги пихали?
— Кстати, пожалел, что не взял. Представляешь, какой был бы хайп. На проезд потратил бы.
— У тебя два решающих пенальти сегодня — с игры и в серии, — а еще много голов в чемпионате весной. Можешь назвать себя одним из главных творцов титулов «Зенита»?
— Золотой гол в чемпионате все-таки забил Ерохин в ворота «Сочи». Если бы я не забил «Ростову» в чемпионате, и сыграли бы 0:0 — все равно стали бы чемпионами.
— А если говорить про дистанцию?
— Трудно говорить. На протяжении 30 туров многие себя хорошо проявляли. Нино забивал «Рубину» в концовке, Адамов тащил пенальти с «Локомотивом», кто-то выходил играть с травмой. Чемпионство добивается не только футболистами, но и тренерским штабом, медицинским. Каждый внес вклад.
— На фоне твоей хорошей игры «Зенит» все равно ищет форварда. Смущает?
— Вообще никак. Это «Зенит», у клуба задача занимать первое место. Всегда будет конкуренция, я спокоен.
— Хотел бы видеть Тюкавина в «Зените»?
— Честно, мне без разницы: придет Тюкавин или кто-то другой.
— Рилсы Мостового — это что?
В разговор вступила жена Соболева:
— Кринж.
— Смешно.
— Мы подшучиваем, конечно. Думаю, Мост просто решил разнообразить жизнь.
Андрей Бабич