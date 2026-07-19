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«Провокация, так нельзя было делать». Интервью Соболева после скандальной победы над «Спартаком» в Суперкубке

Зла на бывший клуб не держит.

Источник: Sport24

«Зенит» выиграл второй трофей за год — в серии пенальти в OLIMPBET Суперкубке России повержен «Спартак». Ее бы не случилось, если бы не Александр Соболев. В добавленное время в единоборстве с форвардом рукой сыграл его тезка, защитник «Спартака» Джику. Судья Буланов назначил пенальти, и Соболев его исполнил.

Все случилось как раз у фан-сектора «Спартака». Забив, Соболев направился к трибунам и показал им футболку со спины. Капитан «Спартака» Роман Зобнин подбежал к бывшему партнеру по команде и стал высказывать претензии. Вспыхнул конфликт, а за ним и массовая потасовка с участием всех игроков.

Когда схлынуло, судья закончил матч. Серии пенальти предшествовал отдельный скандал: судья принял решение, что она пройдет у зенитовской трибуны — напротив по-прежнему бушевали спарткаковские фанаты. Получается, и здесь благодаря Соболеву чемпионы России получили преимущество.

В самой серии Денис Адамов потащил удары Умярова и Дмитриева, а «Зенит» промазал лишь однажды. Решающий удар — опять на счету Соболева.

Сразу после игры герой матча уделил время корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.

— Что эта победа значит для тебя?

— Как и для всех, трофей.

— Соперник добавил принципиальности?

— Может быть, да. Но не сказал бы, что по-другому настраивался бы, если бы в соперниках был «Краснодар».

— После твоего гола с трибуны «Спартака» в тебя полетели предметы.

— Бутылки с водой.

— Как воспринял такую реакцию?

— Думаю, они увидели, что я подустал. Хотели, чтобы я попил.

— В тебя что-то попало?

— В спину прилетело. Ничего страшного.

Футбол
Суперкубок России 2026
Финал, 18.07.2026, 0:00
Зенит
5
Спартак
3

— Это стало причиной стычки с футболистами «Спартака»?

— Думаю, да. Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали, болельщики мне кричали. Эмоции зашкаливали.

— Что конкретно ты сделал неправильно?

— Спровоцировал фанатов, руками махал в их сторону.

— За это футболисты «Спартака» тебе и предъявили?

— Да. Так делать было нельзя, это провокация, все понимаю. Но понимаю это уже сейчас, когда эмоции уже утихли.

— Понимаешь такую реакцию болельщиков «Спартака» к тебе? Ты недавно говорил, что лично относишься к ним с уважением.

— Понимаю. И зла не держу. Никаких претензий к «Спартаку». Причина такого отношения на поверхности — мой переход в «Зенит». Другой быть не может. Трансфер из «Спартака» в «Зенит», как и наоборот, — это всегда болезненно. Понимаю возмущение и ненависть фанатов ко мне. В ответ этой ненависти нет. Максимальное уважение к болельщикам и клубу.

— За пределами стадиона болельщики «Спартака» хоть раз лично предъявляли претензии?

— Один раз, после игры со «Спартаком» в Москве.

— Когда тебе деньги пихали?

— Кстати, пожалел, что не взял. Представляешь, какой был бы хайп. На проезд потратил бы.

— У тебя два решающих пенальти сегодня — с игры и в серии, — а еще много голов в чемпионате весной. Можешь назвать себя одним из главных творцов титулов «Зенита»?

— Золотой гол в чемпионате все-таки забил Ерохин в ворота «Сочи». Если бы я не забил «Ростову» в чемпионате, и сыграли бы 0:0 — все равно стали бы чемпионами.

— А если говорить про дистанцию?

— Трудно говорить. На протяжении 30 туров многие себя хорошо проявляли. Нино забивал «Рубину» в концовке, Адамов тащил пенальти с «Локомотивом», кто-то выходил играть с травмой. Чемпионство добивается не только футболистами, но и тренерским штабом, медицинским. Каждый внес вклад.

— На фоне твоей хорошей игры «Зенит» все равно ищет форварда. Смущает?

— Вообще никак. Это «Зенит», у клуба задача занимать первое место. Всегда будет конкуренция, я спокоен.

— Хотел бы видеть Тюкавина в «Зените»?

— Честно, мне без разницы: придет Тюкавин или кто-то другой.

— Рилсы Мостового — это что?

В разговор вступила жена Соболева:

— Кринж.

— Смешно.

— Мы подшучиваем, конечно. Думаю, Мост просто решил разнообразить жизнь.

Андрей Бабич

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