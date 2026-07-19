«Провокация, так нельзя было делать». Интервью Соболева после скандальной победы над «Спартаком» в Суперкубке

— Понимаю. И зла не держу. Никаких претензий к «Спартаку». Причина такого отношения на поверхности — мой переход в «Зенит». Другой быть не может. Трансфер из «Спартака» в «Зенит», как и наоборот, — это всегда болезненно. Понимаю возмущение и ненависть фанатов ко мне. В ответ этой ненависти нет. Максимальное уважение к болельщикам и клубу.