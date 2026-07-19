Почему не наказан Соболев? Почему оскандалились с жеребьевкой? Разбираем судейство матча «Зенит» — «Спартак»

Также вопросы к судейству появились по поводу потасовки в конце матча: согласно протоколу матча на сайте РФС, ни один футболист не был наказан даже желтой карточкой, хотя на поле было действительно горячо. Главный вопрос — почему не наказали Соболева, который спровоцировал конфликт. Сначала Александр после реализованного пенальти дразнил болельщиков «Спартака», а после ввязался в потасовку с центральным защитником москвичей Кристофером Ву, который пытался успокоить форварда.