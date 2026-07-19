Почему не наказан Соболев? Почему оскандалились с жеребьевкой? Разбираем судейство матча «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» обыграл «Спартак» в OLIMPBET Суперкубке России, сравняв счет (1:1) в самом конце второго тайма и переиграв москвичей в серии пенальти. Правда, послематчевая серия омрачилась скандалом — главный арбитр Евгений Буланов не провел жеребьевку для выбора ворот, в которые команды будут пробивать 11-метровые.
Перед началом серии Буланов традиционно собрал в центре поля капитанов команд — Романа Зобнина из «Спартака» и Дениса Адамова из «Зенита». Правда, рефери объявил футболистам, что выбирать ворота они не будут. Буланов назвал это требованием РФС, а слова судьи были отлично слышны в телевизионной трансляции.
«Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности — поскольку полетели бутылки — пробивать без жребия, сразу в эти ворота», — сказал арбитр, указывая на ворота, за которыми сидели фанаты «Зенита».
Болельщики «Спартака» действительно могли вести себя агрессивно перед серией пенальти — сравнявший счет Александр Соболев провоцировал трибуны москвичей после гола и даже организовал потасовку среди футболистов. Но заявление судьи все равно возмутило Зобнина, который начал разгоряченно спорить с Булановым. Однако решение рефери не поменялось: он объяснил, что это требование безопасности.
После спора с арбитром Зобнин ушел — судьи остались только с Адамовым, с которым выбрали, какая команда будет пробивать пенальти первой. После этого стоящие рядом футболисты «Спартака» возмутились произошедшим, ведь жребий прошел без их капитана.
Эпизод вышел скандальным, а после игры оброс новыми подробностями. Так телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в разговоре с представителями РФС официальные лица уверяли, что жребий проводился. Первый вице‑президент РФС Александр Мирзоян заявил «Матч ТВ» то же самое: «Это глупости. На поле все видят, что команды выбирали ворота. Такого [что представитель РФС велел судье выбрать ворота без жребия] не было».
Вот только в трансляции четко видно и слышно, что ворота не выбирали. При этом судья действительно имел право не проводить жеребьевку. Согласно правилам, арбитр может самостоятельно выбрать ворота для проведения серии пенальти, руководствуясь вопросами безопасности. Об этом Буланов и заявил футболистам.
«Если нет никаких других причин (например, состояние поля, безопасность
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры не поверил, что судья не провел жеребьевку: «Это невозможно! Я не видел ни одного турнира, где не было бы жеребьевки на пенальти. Ни одного!».
«Спартак» тоже отреагировал на скандал. В официальном телеграм-канале москвичей прямо во время скандального эпизода появилось следующее сообщение: «Судья решил, что пенальти будет биться у трибуны “Зенита”. Без вбрасывания монетки. Просто решил».
Также вопросы к судейству появились по поводу потасовки в конце матча: согласно протоколу матча на сайте РФС, ни один футболист не был наказан даже желтой карточкой, хотя на поле было действительно горячо. Главный вопрос — почему не наказали Соболева, который спровоцировал конфликт. Сначала Александр после реализованного пенальти дразнил болельщиков «Спартака», а после ввязался в потасовку с центральным защитником москвичей Кристофером Ву, который пытался успокоить форварда.
После игры Соболев признал, что погорячился: «Они меня весь матч “любили”, кричали. Я прекрасно понимаю. Но я тоже решил в ответ показать. Если опять же быть объективным, я поступил неправильно — так нельзя делать. Из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете: “Зенит” — “Спартак”, 95-я минута, пенальти, 1:1, эмоции зашкаливали».
Еще один эпизод, который вполне тянул как минимум на желтую, — конфликт Вильмара Барриоса и Наиля Умярова, который стал частью массовой потасовки в конце игры. Колумбиец настолько сильно держал Умярова за горло, что у хавбека москвичей остались на шее красные следы. Возможно, этот эпизод заслуживал даже красной за чересчур агрессивное поведение.
Начало российского футбольного сезона явно удалось. Матч за Суперкубок получился ярким, а закончился огромным скандалом. Первый тур чемпионата начнется 24 июля с матча ЦСКА — «Балтика». Последняя встреча команд в РПЛ, кстати, тоже ознаменовалась массовой потасовкой.
Артемий Кутейников