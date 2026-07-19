«Вернули должок за поражение в прошлом сезоне». Семак и Карседо — после Суперкубка

— Много нервов, борьбы, эмоций. Не все сегодня получилось. Рад, что смогли победить. Вернули должок за поражение в Кубке России в прошлом сезоне. Нам было сложнее, тут было больше болельщиков «Спартака». Но я рад, что мы смогли порадовать своих фанатов. Приятно побеждать. К победам не привыкаешь.