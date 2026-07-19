«Вернули должок за поражение в прошлом сезоне». Семак и Карседо — после Суперкубка

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче Суперкубка России. Основное время завершилось вничью — счет открыл Кристофер Мартинс, Александр Соболев сравнял на 90+8-й. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга. Главные тренеры команд Сергей Семак и Хуан Карлос Карседо ответили на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.
Карседо: Не смогли справиться в концовке
— Как прокомментируете результат?
— Я горжусь своими ребятами, потому что они действительно провели хорошую игру. Они создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Но, к сожалению, в концовке не смогли справиться. И результат сегодня таков.
— Как оцените игру команды?
— У нас был план на игру, исходя из того, какие футболисты были в нашем распоряжении. Учитывая характеристики соперника. На мой взгляд, мы неплохо сыграли, доминировали, контролировали игру.
— Как прокомментируете отсутствие жребия перед серией пенальти?
— В моей карьере такое впервые.
— Почему был заменен Бабич?
— Это было запланировано, потому что Срджан не смог сыграть полный матч в том числе во время предсезонной подготовке. Также после травмы Джику, он не получил игровое время на предсезонке.
— Ожидали, что может дойти до серии пенальти?
— Были мысли только о победе в основное время. К сожалению, не удалось. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня нас прекрасно поддерживали.
— Завтра состоится финал чемпионата мира. Какие шансы у Испании?
— Нам противостоит очень сложная команда (Аргентина — Прим. «СЭ»). Надеюсь, мы сможем победить.
Семак: Что не было жеребьевки — ошибочная информация
— Как оцените игру?
— Много нервов, борьбы, эмоций. Не все сегодня получилось. Рад, что смогли победить. Вернули должок за поражение в Кубке России в прошлом сезоне. Нам было сложнее, тут было больше болельщиков «Спартака». Но я рад, что мы смогли порадовать своих фанатов. Приятно побеждать. К победам не привыкаешь.
— Судья отправил бить пенальти без жеребьевки в целях безопасности к трибуне с болельщиками «Зенита».
— У вас ошибочная информация. Зачем вы публикуете фейки? Не видел ни одного турнира, где не было бы жеребьевки.
— Как решили вопрос с хаотичной игрой «Спартака» в нападении?
— По ходу перестроились исходя из состояния игроков. Кто-то еще не набрал кондиции. Момент с пропущенным мячом — «Спартаку» здесь больше повезло. Мне показалось, что игра была рассчитана на ошибки соперников. В целом, минимум моментов в игре. Было больше эмоций, стычек, фолов.
— Вы убрали с поля Барриоса, это была замена на игру ва-банк?
— Не то чтобы ва-банк. Мы знаем его сильные качества, сейчас начало сезона, игрок не молодой. Что касается его игры с мячом и продвижения, в этой зоне мы оставили Педро и Вендела. Рисковали в какой-то степени. но нам нужны были игроки в атаку.
— Как вам новые правила в действии?
— Пока непросто. Думаю, арбитры дают время привыкнуть. С судьями мы дискутировали по поводу выхода медицинской бригады. В основном изменений не так много, но нужно время.
— Можно ли было еще назначить пенальти в этой игре?
— Это извечный вопрос. Вспомните игру с «Локомотивом» и пенальти на Дивееве. Вообще непонятно, коснулся ли тогда мяча рукой Игорь. Другие моменты сегодня сложно трактовать.
— Момент с Дркушичем и его возмущение, что там было?
— Дркушичу просто наступили на ногу, и судья сразу позвал доктора. Он возмущался, зачем вызвали бригаду, если он не просил этого.
— Вы даете отмашку выходить медицинской бригаде?
— Нет. В том то и дело, это делает судья. Я поэтому и подумал, что Ваня просил судью. Но решение принял сам арбитр без чьей-то просьбы. Есть определенные нюансы, в которых нужно разобраться.
— Соболев начал провоцировать трибуну «Спартака». Как к этому относитесь?
— Не видел этого момента, но видел когда он шел к центру поля и два игрока «Спартака» зачем-то начали его толкать. И после этого началась стычка.
— Это была реакция на его действия.
— Понимаю, если болельщик реагирует. Но это футболисты, надо держать себя в руках.
— У Нино нет серьезного повреждения?
— Он даже не коснулся игрока. За что он получил желтую карточку? Мы не могли иметь игрока на желтой, поэтому выпустили другого футболиста. Хотели посмотреть на Андраде и получить игрока быстрее.
— За кого будете болеть в финале чемпионата мира?
— Пока не знаю, когда я смотрел чемпионат 1986 года, тогда стал болельщиком Аргентины. Я ее всегда поддерживаю. Но мне также и симпатична Испания. Обе команды заслуживают быть в финале. Самоотдача, движение испанцев заслуживает уважения. Давление Аргентины на англичан в прошлой игре тоже вызывает восхищение.
Александр Абустин