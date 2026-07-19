РФС выступил с заявлением по скандалу с серией пенальти в матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Важно понимать, что в данном эпизоде нет какого-либо личного решения арбитра. На основании информации от ЕЦУС о том, что у одной из трибун бить пенальти небезопасно, оставался единственный возможный вариант — выбрать другие ворота. Судья действовал в строгом соответствии с Правилами игры, и с учетом поступившей к нему информации другого решения он принять просто не мог", — говорится в заявлении РФС.