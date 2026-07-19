РФС выступил с заявлением по скандалу с серией пенальти в матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Напомним, несмотря на недовольство спартаковцев, серия пенальти прошла у ворот рядом с фанатами «Зенита», а не «Спартака». Это решение было принято без жеребьевки. Главный судья Евгений Буланов сказал возмущавшемуся капитану «Спартака» Роману Зобнину, что данное решение «не обсуждается».
Заявление РФС с объяснениями было опубликовано под заголовком «Решение о выборе ворот перед пенальти было принято в соответствии с правилами».
"Перед серией пенальти в матче за Суперкубок России жеребьевка при выборе ворот не проводилась из-за угрозы безопасности у одного из секторов стадиона. Судейская бригада действовала на основании информации Единого центра управления соревнованиями и в полном соответствии с Правилами игры.
В правилах игры четко указано, что жеребьевка при выборе ворот проводится только в том случае, если нет угрозы безопасности. Это такое же объективное ограничение, как непригодное поле или сломанные ворота.
В дополнительное время представители Единого центра управления соревнованиями (ЕЦУС) зафиксировали факт массового бросания бутылок с трибуны D, и перед серией пенальти штаб безопасности ЕЦУС сообщил судейской бригаде об опасности проведения ударов у этого сектора. Соответственно, по Правилам игры жеребьевка в такой ситуации проводиться не могла.
Важно понимать, что в данном эпизоде нет какого-либо личного решения арбитра. На основании информации от ЕЦУС о том, что у одной из трибун бить пенальти небезопасно, оставался единственный возможный вариант — выбрать другие ворота. Судья действовал в строгом соответствии с Правилами игры, и с учетом поступившей к нему информации другого решения он принять просто не мог", — говорится в заявлении РФС.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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