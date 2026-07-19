Тарпищев: за такие пенальти, как в ворота «Спартака», нужно расстреливать

«Чемпионат мира и судейство там показали нам, что пенальти в ворота “Спартака”, который позволил сравнять счет, не могло быть по определению. Защитник был в борьбе, естественно двигал рукой и никуда ее деть не мог, и это было от ворот. За такой пенальти судей надо расстреливать. На чемпионате мира не поставили бы такое — так не судят», — сказал Тарпищев.