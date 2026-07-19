Тарпищев: за такие пенальти, как в ворота «Спартака», нужно расстреливать

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. За такие пенальти, которые назначили в ворота «Спартака» в матче Олимпбет — Кубка России по футболу, надо расстреливать. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.
Ранее ТАСС сообщил, что обладателем Суперкубка России в Нижнем Новгороде стал действующий чемпион страны «Зенит», обыгравший в серии пенальти со счетом 4:2 «Спартак» (основное время матча завершилось вничью — 1:1).
«Чемпионат мира и судейство там показали нам, что пенальти в ворота “Спартака”, который позволил сравнять счет, не могло быть по определению. Защитник был в борьбе, естественно двигал рукой и никуда ее деть не мог, и это было от ворот. За такой пенальти судей надо расстреливать. На чемпионате мира не поставили бы такое — так не судят», — сказал Тарпищев.
«А то, что жребия в конце не было, в какие ворота проводить серию — о какой безопасности может идти речь? И у тех, и у других фанаты одинаково заведенные были», — отметил Тарпищев.
Перед завершением основного времени между футболистами произошла потасовка, с трибуны болельщиков «Спартака» были брошены стаканы в сторону нападающего петербуржцев Александра Соболева. На жеребьевке главный судья Евгений Буланов не стал проводить выбор сторон, отметив, что пенальти будут бить в ворота, где находятся болельщики «Зенита».
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