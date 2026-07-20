Штраф или дисквалификация. Что грозит «Спартаку» и Соболеву по итогам суперкубка

В дисциплинарном регламенте РФС есть статья 113 «Бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к футбольному полю территорию». За это нарушение клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 35 приложения № 1 — 50 тыс. рублей, а в случае попадания в официальное лицо матча — до 500 тыс. рублей, также на клуб может быть наложен запрет на допуск зрителей в секторы стадиона на 1−3 матча либо команда должна будет провести такое же количество игр на нейтральном поле или без зрителей.