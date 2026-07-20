Штраф или дисквалификация. Что грозит «Спартаку» и Соболеву по итогам суперкубка

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Основное время матча за Олимпбет — Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершилось потасовкой команд, которая случилась после гола футболиста сине-бело-голубых Александра Соболева. После реализованного пенальти он показал свой номер на футболке болельщикам «Спартака», которые начали кидать стаканы и бутылки на поле. ТАСС рассказывает о возможных санкциях к московскому клубу и футболисту.
Матч за Суперкубок России является неофициальным стартом нового российского футбольного сезона, и все дисквалификации, полученные в этой игре, не распространяются на другие турниры. Исключениями могут стать серьезные нарушения правил, как это было с бывшим главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем, которого отстраняли на месяц от всех соревнований российского футбола. Однако тогда Станкович получил такое наказание в том числе с учетом его прошлого поведения.
Соболев рассказывал ТАСС, что на его действия повлияли кричалки болельщиков «Спартака» в его адрес. В дисциплинарном регламенте Российского футбольного союза (РФС) есть статья 112 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений», по которой клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 приложения № 1: за первое нарушение в сезоне — 10 тыс. рублей.
Инцидент с бросанием болельщиками «Спартака» стаканов и бутылок на поле был отмечен в заявлении РФС по итогам матча. «В дополнительное время матча был зафиксирован инцидент, связанный с массовым бросанием посторонних предметов (пластиковых бутылок) на футбольное поле с трибуны болельщиков ФК “Спартак” (трибуна D стадиона “Нижний Новгород”). Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия», — говорилось в сообщении.
В дисциплинарном регламенте РФС есть статья 113 «Бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к футбольному полю территорию». За это нарушение клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 35 приложения № 1 — 50 тыс. рублей, а в случае попадания в официальное лицо матча — до 500 тыс. рублей, также на клуб может быть наложен запрет на допуск зрителей в секторы стадиона на 1−3 матча либо команда должна будет провести такое же количество игр на нейтральном поле или без зрителей.
Возможное наказание для Соболева
Действия Соболева после гола могут квалифицировать как провокационные. В пункте 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС отмечается, что провокационные действия игроков и официальных лиц клуба, которые создают угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, наказываются дисквалификацией виновного на 1 матч и штрафом 30 тыс. рублей. Во втором пункте этой статьи говорится, что провокационные действия, которые привели к нарушению общественного порядка, наказываются дисквалификацией виновного на 5 матчей и штрафом в 100 тыс. рублей.
Основное время матча за Суперкубок России завершилось со счетом 1:1. Перед серией пенальти главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку, которая должна была определить, в какие ворота должны пробиваться 11-метровые. В итоги команды били пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургской команды.