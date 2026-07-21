Аршавин — о скандале с жеребьевкой пенальти в Суперкубке России: «Судья принял неправильное решение»

После финального свистка арбитр принял решение проводить серию 11-метровых в ворота напротив болельщиков «Зенита». Позднее это объяснили соображениями безопасности из-за хулиганских выходок фанатов «Спартака» на противоположной трибуне. В итоге «Зенит» выиграл серию пенальти со счетом 4:2 и стал обладателем Суперкубка.
«Обычно это важно. Стараются, чтобы били туда, где болельщики [своей команды]. Вообще обычно проводится жеребьевка. Он что, забыл что ли? Мне кажется, что судья почему-то принял такое решение. А дальше уже нужно было что-то сказать [РФС]. Я думаю, что судье никто ничего не подсказывал. Судья, может быть, принял неправильное решение. А потом РФС нужно было объяснять — они так объяснили. На самом деле, жребий надо делать», — рассказал Аршавин в интервью FONtour.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти