Аршавин — о скандале с жеребьевкой пенальти в Суперкубке России: «Судья принял неправильное решение»

«Обычно это важно. Стараются, чтобы били туда, где болельщики [своей команды]. Вообще обычно проводится жеребьевка. Он что, забыл что ли? Мне кажется, что судья почему-то принял такое решение. А дальше уже нужно было что-то сказать [РФС]. Я думаю, что судье никто ничего не подсказывал. Судья, может быть, принял неправильное решение. А потом РФС нужно было объяснять — они так объяснили. На самом деле, жребий надо делать», — рассказал Аршавин в интервью FONtour.