Мостовой считает «Зенит» главным претендентом на золото РПЛ: «Остальные будут стараться навязывать интригу»

«Все будет как обычно. “Зенит” никого не потерял, только приобрел. Остальные команды будут стараться навязывать интригу. Середняки тоже стали отбирать очки. В любом случае основным претендентом является “Зенит”. У них много иностранцев, еще двух они купили перед сезоном. До сентября могут купить еще кого-нибудь», — сказал Мостовой «СЭ».