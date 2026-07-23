Мостовой считает «Зенит» главным претендентом на золото РПЛ: «Остальные будут стараться навязывать интригу»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ-2026/27.
«Все будет как обычно. “Зенит” никого не потерял, только приобрел. Остальные команды будут стараться навязывать интригу. Середняки тоже стали отбирать очки. В любом случае основным претендентом является “Зенит”. У них много иностранцев, еще двух они купили перед сезоном. До сентября могут купить еще кого-нибудь», — сказал Мостовой «СЭ».
Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 24 июля. Откроет чемпионат России встреча ЦСКА и «Балтики», а завершится 1-й тур игрой «Рубина» с «Краснодаром».
Давид Петросян.