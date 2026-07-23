Агент Дивеева: Есть условия, при которых переход Игоря возможен

Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с футбольным агентом Олегом Ереминым, представляющим интересы 26-летнего российского защитника «Зенита» Игоря Дивеева, и спросил, есть ли в данный момент интерес к его клиенту со стороны зарубежных клубов и существует ли вероятность, что «Зенит» согласится отпустить Игоря в нынешних реалиях.
— Почему нет? Все будет зависеть от предложения, — делится Еремин.
— А предложения есть?
— Предметных, конкретных предложений пока нет. Интерес перманентный есть, но пока без конкретики.
— Отступные прописаны для иностранных клубов?
— Есть условия, при которых переход возможен.