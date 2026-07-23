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Агент Дивеева: Есть условия, при которых переход Игоря возможен

Футбольный агент Олег Еремин рассказал «РБ Спорт», что к Игорю Дивееву есть интерес из-за рубежа. Также есть условия, при которых переход возможен.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с футбольным агентом Олегом Ереминым, представляющим интересы 26-летнего российского защитника «Зенита» Игоря Дивеева, и спросил, есть ли в данный момент интерес к его клиенту со стороны зарубежных клубов и существует ли вероятность, что «Зенит» согласится отпустить Игоря в нынешних реалиях.

— Почему нет? Все будет зависеть от предложения, — делится Еремин.

— А предложения есть?

— Предметных, конкретных предложений пока нет. Интерес перманентный есть, но пока без конкретики.

— Отступные прописаны для иностранных клубов?

— Есть условия, при которых переход возможен.