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Оценены шансы «Зенита» ни разу не проиграть в чемпионате России

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» ни разу не проиграть в чемпионате России сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Источник: РИА "Новости"

Аналитики назвали сине-бело-голубых главным претендентом на титул — на победу петербуржцев дают примерно коэффициент 2,00. Самый высокий коэффициент — 50,00 — выставлен на сценарий, при котором команда не проиграет ни разу в чемпионате России.

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионство, потерпев лишь два поражения в 30 матчах. В первом туре нынешнего розыгрыша петербуржцы отправятся в гости к «Акрону»; на победу чемпиона букмекеры дают коэффициент 1,35.

Ранее «Зенит» победил московский «Спартак» в серии пенальти и выиграл Суперкубок России.