Оценены шансы «Зенита» ни разу не проиграть в чемпионате России

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионство, потерпев лишь два поражения в 30 матчах. В первом туре нынешнего розыгрыша петербуржцы отправятся в гости к «Акрону»; на победу чемпиона букмекеры дают коэффициент 1,35.